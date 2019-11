Weihnachten in Grantchester DVD Kritik

Willkommen zurück in Grantchester. Es ist kurz vor Weihnachten und Pfarrer Sidney Chambers (James Norton) bereitet sich auf die Messe am Heiligen Abend vor. Dies ist in diesem Jahr gar nicht so einfach. Einige Tage vorher ist seine schwangere Freundin Amanda (Morven Christie) bei ihm vor der Tür aufgetaucht und hat ihm von ihrer Flucht vor ihrem brutalen Ehemann berichtet. Nun ist Amanda bei ihrer Tante untergetaucht und Sidney nutzt jede freie Minute um sie dort zu besuchen.

Dennoch hat er auch immer noch seine Gemeinde und an diesem Tag soll es eine Hochzeit in seiner Kirche geben. Das einzige Problem dabei ist, dass der Bräutigam die Braut wohl versetzt hat. Zusammen mit seinem Freund dem Polizisten Geordie (Robson Green) macht sich Sidney auf die Suche nach dem Ehemann.

Dieser liegt tot in seiner Bank – ermordet. Die Eheringe wurden ihm dabei in einem Akt der Wut oder als ein Zeichen in den Mund gesteckt. Einen ähnlichen Mord hat es vor ein paar Jahren schon einmal gegeben. Damals gab es aber mit einem Spielzeugmacher einen Verdächtigen. Dieser hat scheinbar die Verbindung zwischen seiner Tochter und ihrem Freund nicht gutheißen können und seinen Schwiegersohn in spe ermordet – was ihm aber nie nachgewiesen werden konnte.

Zusammen rollen die beiden Freunde noch einmal den alten Fall auf und entdecken dabei einige Ungereimtheiten. Gleichzeitig wird der Spielzeugmacher überfallen und zusammengeschlagen. Bei Untersuchungen im Spielwarengeschäft entdeckt Geordie dann ein Werkzeug, welches Spuren bei dem Mord in der Bank hinterlassen hat. Aber haben sie mit dem alten Mann wirklich ihren Mörder gefunden, oder ist dieser immer noch auf freiem Fuß.

Gleichzeitig hat Amanda ein Treffen mit ihrem Vater, bei dem sie ihre weitere Zukunft mit ihrer Familie planen möchte. Ihr Vater ist aber unerbittlich und verlangt von ihr, dass sie zu ihrem Ehemann zurückkehrt. Da Amanda sich aber auf diesen Handel nicht einlässt wird sie aus der Familie verstoßen und muss auch das Haus ihrer Tante verlassen. Auf sich allein gestellt versucht sie bei Freunden Hilfe zu bekommen, doch niemand hat am Heiligen Abend für sie Zeit…und dann setzen auch noch die Wehen ein.

Im Moment ist es große Mode geworden, dass die Weihnachtsspecials einiger BBC Serien nicht mehr im Rahmen der jeweiligen Staffeln veröffentlicht werden, sondern im Rahemn einer gesonderten DVD oder Blu-ray. So konnte man dies zum Beispiel bei Downtown Abbey, Victoria, Doctor Who und nun auch bei Grantchester erleben.

Da diese Weihnachtsspecials meistens einen Bezug zur Serie haben und die Handlung weiterführen ist es für Fans der Serie wichtig genau diese Specials zu besitzen. Auf der einen Seite könnte man dieses Vorgehen natürlich als Geldacherie der jeweiligen Vertriebe sehen. Auf der anderen Seite ist der Preis für diese Specials oft vollkommen in Ordnung, so dass man eine nette Bonusfolge hat – die fast immer auch noch passend zu Weihnachten erscheint.

Die „Grantchester“ Episode ist eine gute Weihnachtsfolge, die alles Wichtige beinhaltet. Einen gut durchdachten Kriminalfall, etwas Dramatik, etwas Komik und vor allem aber viel „Weihnachtsschmalz“. Eigentlich genau das, was man zum Weihnachtsfest erwartet.

Meine Meinung: 9 von 10 Punkten