Mickey’s Craziest Adventures von Lewis Trondheim und Keramidas Comickritik

Durch einen Zufall haben die Panzerknacker einen Schrumpfstrahl von Erfinder Daniel Düsentrieb in die Hand bekommen. Mit diesem schrumpfen sie natürlich alles Geld aus Dagoberts Geldspeicher und machen sich auf und davon. Gemeinsam mit Donald macht sich Micky auf die Suche nach den Panzerknackern, Kater Karlo und natürlich Dagoberts Geld. Was die Verbrecher nicht wissen – der Schrumpfstrahl hält nicht ewig, so dass direkt über dem Dschungel das Geld plötzlich wieder seine eigentliche Größe zurückbekommt und so dass Flugzeug der Gangster abstürzen lässt.

Damit sind die Abenteuer von Donald und Micky aber noch lange nicht vorbei. Zuerst landen sie in einer seltsamen Höhle, dann im tiefsten Dschungel, dann auf einem seltsamen See und abschließend sogar noch auf dem Mond. Unterwegs treffen sie alle möglichen Freunde und Bekannte wie beispielsweise Tick, Trick und Track, die mit Daniel Düsentrieb unterwegs sind, Professor Wunderlich, oder auch Mickys bester Freund Goofy. Diese alle helfen Micky und Donald den verschwundenen Schatz zu finden und Dagoberts Geldspeicher wieder aufzufüllen.

Mit „Mickey’s Craziest Adventures“ reihen sich Autor Lewis Trondheim und Zeichner Keramidas in die Reihe der Disney Hommage Comicgeschichten ein. Ihre Geschichte ist aber ein wenig anders als alle anderen Abenteuer. Trondheims Geschichte hat noch eine nette Vorgeschichte, die beschreibt, wie die beiden Künstler auf die Idee gekommen sind, diese Geschichte zu verfassen.

Laut dieser Geschichte haben die beiden auf einem Flohmarkt die seltenen und lange verschwundenen Ausgaben von „Mickey“s Quest“ in die Hände bekommen. Da die Ausgaben nicht mehr im allerbesten Zustand waren, wurden die Seiten mit der Geschichte „Mickey’s Craziest Adventures“ von Keramidas neu gezeichnet und von Trondheim ins Französische übersetzt. Leider fehlten einige Ausgaben, so dass diese Geschichte nicht komplett erzählt werden konnte. Soweit die Rahmenbedingungen, die zu dieser außergewöhnlichen Geschichte führten.

Auch wenn zwischendurch immer wieder kleine Kapitel der Geschichte fehlen, kann man der Handlung ganz gut folgen. Mickey und Donald stolpern von einem verrückten Ort zum nächsten und treffen dort auf die seltsamsten Kreaturen. Die Zeichnungen von Keramidas sind wirklich sehr gut gelungen und auch sehr comichaft, passen aber wirklich perfekt zu dieser wahnwitzigen Geschichte. Vor allem der kleine „running gag“ mit Donalds Hunger wird über das komplette Album nicht ein einziges Mal unlustig und auch Mickys Ausrede bei Minnie ist wirklich sehr spaßig.

An und für sich ist der nun bei der Egmont Comic Collection erschienene Band „Mickey’s Craziest Adventures“ ein gelungenes Comic-Abenteuer. Die Geschichte ist witzig und spannend, die Zeichnungen sind gelungen und die Aufmachung des Bandes ist wirklich schön und geschmackvoll. Leider steht dagegen der Preis von 29 Euro, welcher den Band vor allem interessant für echte Fans macht.

