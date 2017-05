Murena Kapitel 9 Dornen von Jean Dufaux und Philippe Delaby Comickritik

Nach der Neuveröffentlichung der „Murena“ Comicreihe Doppelalbum-Gesamtausgabe erscheint nun der neunte Band und leider auch vorerst letzte Geschichte dieser unglaublichen Serie, da der Zeichner Philippe Delaby im Jahre 2014 an einem Herzversagen gestorben ist. Bisher ist noch kein neuer Band mit neuem Zeichner erschienen, so dass die Fangemeinde auf die lange erwartete Fortsetzung warten muss.

Leider ist der vierte Band der Gesamtausgabe noch nicht erschienen, so dass neue Leser der Reihe nun eine Lücke in der Handlung haben. Dennoch ist die Geschichte durch die Anmerkungen in den anderen Gesamtausgaben zu verstehen und auch ein gewisses geschichtliches Hintergrundwissen schadet nicht beim Auffüllen der fehlenden Handlung.

Rom ist abgebrannt und Kaiser Nero beginnt auf der Asche der ehemaligen Stadt sein neues Imperium aufzubauen. Da das Volk sehr unzufrieden ist und seine Berater ihm nahelegen einen Schuldigen zu finden, nutzt Nero die Gunst der Stunde und schafft sich so eine unliebsame Entwicklung vom Hals. In letzter Zeit steigt die Mitgliederzahl des Kults des Nazareners drastisch in die Höhe und dies kann der Kaiser, der wie ein Gott verehrt werden soll nicht akzeptieren.

Daher ist es Neros Befehl, dass die Anhänger des Nazareners in einem großen Spektakel geopfert werden sollen. Sollte man diese nicht genau ausfindig machen können, dann sollen es alle Juden der Stadt sein, die dieses Opfer auf sich nehmen sollen. Zu diesem Personenkreis gehört auch Petrus, der schon lange ein Dorn im Auge von Tigellinus ist. Dieser wirft ihn nur zu gerne den Raubtieren zum Fraß vor und statuiert an ihm ein Exempel.

Gleichzeitig versucht Lucius Murena wieder in der Gunst des Kaisers aufzusteigen. Dazu möchte er ihm Informationen über die wahren Gründe des Rom Brands geben. Doch der Kaiser und Murena sind nicht mehr die guten Freunde aus Kindheitstagen und daher wird es schwer für Murena ein Treffen zu arrangieren. Zum Glück findet er ein wenig Ablenkung in den Armen der schönen Claudia…

Der nun bei Splitter erschienene neunte Band der Reihe „Murena“ war nicht nur spannend, sondern auch sehr verstörend. Nicht nur dass es sehr interessant war zu sehen, wie sich Nero im Laufe der Geschichte verändert hat, sondern auch was er macht um seinen Thron zu sichern. Der Mord an den Christen war eine brutale Säuberung, nur um seinen guten Namen reinzuwaschen. Nero ist nun kein junger Mann mehr. Dazu kommen noch die sexuellen Ausschweifungen von Lucius Murena. Dieses war zwar in den anderen Bänden auch schon ein Aspekt, doch niemals in so einer expliziten Art wie in dieser Geschichte.

Erneut ist für die Erzählung Autor Jean Dufaux verantwortlich, der der Geschichte über die Zeit immer mehr Tiefe verleiht. Einige Figuren werden aus der Geschichte entfernt, aber ebenso viele werden mit jedem Band wieder neu eingeführt. Die Umsetzung der Handlung lag auch bei „Dornen“ wieder bei Philippe Delaby der die Geschichte durch seinen sehr realistischen Stil zum Leben erwecken konnte. Die Figuren sind alle akribisch ausgearbeitet und haben auch alle ihre besonderen Charaktereigenschaften. Dazu kommen noch die atemberaubenden Hintergründe in denen diese Figuren agieren. Zusammen ergibt das ein beeindruckendes Bild und man kann nur hoffen, dass, falls diese Geschichte fortgesetzt wird, das Niveau auf diesem hohen Standard bleiben wird.

Persönlich freue ich mich erstmal auf den Zwischenband im nächsten Monat, der die Geschichte vervollständigen wird.

