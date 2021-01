3 (Three) – Wake Pig

3, auch Three geschrieben, wurden in den 1990er-Jahren in Woodstock, New York, gegründet. Die Besetzung ist wie folgt:

Joey Eppard – lead vocals, acoustic & electric guitars (1994–present)

Billy Riker – guitars, effects (1999–present)

Chris “Gartdrumm” Gartmann – drums, backing vocals (1999–present)

Daniel Grimsland – bass, backing vocals (2004–present)

Gegründet wurde die Band allerdings als Trio.

“Wake Pig” ist das dritte Studioalbum von 3 (Three) und wurde am 26. Oktober 2004 über Planet Noise Records veröffentlicht. Eine Wiederveröffentlichung fand am 1. November 2005 via Metal Blade Records statt. Außerdem enthält das Album Stücke vom 2003er-Album “Summercamp Nightmare”. Zu “Alien Angel” erschien im August 2006 ein Video. Eine weitere Besonderheit ist der Hidden Track beim letzten Song “Amaze Disgrace”. Dabei handelt es sich um eine andere Version von “Trust”.

An den Aufnahmen und daher auf dem Album zu hören:

Joey Eppard — Lead vocals, guitar, mixing, producer, cover sculpture

Billy Riker — Guitar

Joe Cuchelo — Bass guitar

Daniel Grimsland — Bass guitar

Joe Stote — Percussion, keyboards

Chris Gartmann — Drums

Das ich nur bedingt progressive Musik mag, ist nichts Neues und ich kann nur eine kleine Auswahl hören und gut finden. Umso besser, dass ich dieser Teil in der Musik von 3 kaum widerspiegelt. Es gibt verrückte, schöne Melodien, geslappe am Bass, einige gute Soli aber nicht wirklich etwas Abgedrehtes. Dafür eine in sich stimmige Aufnahme mit viel Spielfreude, die auch auf den Hörer übergeht. Deutlich ist das Potenzial schon zu erkennen.

Wertung: 7,5 von 10