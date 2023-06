As Friends Rust mit neuem Album “Any Joy”

Die Melodic-Punk-Band As Friends Rust wird mit ihrem neuen Album “Any Joy” am 18. August 2023 auf End Hits Records zurückkehren. Es ist die erste neue Musik seit 2020 und das erste komplette Album seit 2001 der HC-Pioniere. Ursprünglich hat sich die Gruppe in den späten 90er Jahren gegründet, aber es ist die Kernbesetzung von Sänger Damien Moyal, Gitarrist Joseph Simmons, Gitarrist James Glayat und Schlagzeuger Timothy Kirkpatrick, die nachdenklich stimmende, melodische Punkmusik für das moderne Zeitalter kreiert.

AS FRIENDS RUST – “Positive Mental Platitude” (Single) Musikvideo:

Moyal spricht über den Track und erklärt: „Positive Mental Platitude“ behandelt das Thema der „performativen Fürsorge“, indem man das „Care Reaction“-Emoji auf Facebook verwendet, um die ziemlich leeren Gesten zu symbolisieren, mit denen wir Solidarität oder Sympathie zeigen, ohne uns zu nahe zu kommen. Wenn wir also sehen, dass jemandem ein Unglück widerfährt, erwarten wir, dass wir es anerkennen und mitfühlen, obwohl wir selbst sehr beschäftigt sind und uns mit eigenen Problemen und Tragödien herumschlagen. Diese Dynamik erfordert neue Werkzeuge, und zwar schnelle, um Schritt zu halten. Mit einem einzigen Emoji – betende Hände, ein Herz, ein muskulöser Arm, der sich beugt – können wir unseren Teil des Gesellschaftsvertrags erfüllen, ganz einfach und bequem. Reflexartig. Das hat durchaus seine Vorzüge. Ich tue es. Aber es ist auch nicht besonders sinnvoll. Süß, aber ohne Durchhaltevermögen.”

Ursprünglich aus Gainesville, Florida, stammend und nun über das ganze Land verstreut, haben AS FRIENDS RUST ihr neues Album “Any Joy” größtenteils von zu Hause aus geschrieben, aufgenommen und produziert. Gesang in Ann Arbor, MI, Gitarren in Gainesville, FL und Brooklyn, NY, mit Ausnahme des Schlagzeugs, das in einem Studio von John Howard in Gainesville aufgenommen wurde. Da die Band derzeit keinen festen Bassisten hat, hat sie ihren Freund Andrew Seward (von Against Me!) gebeten, den größten Teil des Albums zu spielen, mit zusätzlichen Beiträgen von Simmons. Abgemischt von James Paul Wisner in Orlando, FL, und gemastert von Matthias Lohmöller in Deutschland, war die Entstehung des Albums eine wirklich gemeinschaftliche und internationale Leistung.

© As Friends Rust – Any Joy Artwork

Tracklist “Any Joy”

1. Final Form

2. Positive Mental Platitude

3. See Us Now

4. Great Filter

5. The Walking Debt

6. Origin Stories

7. No Gods, Some Masters