Hollywood Hank ist tot – Offizielles Statement veröffentlicht

Was immer mal wieder als Gerücht kursierte, in letzter Zeit wieder, scheint nun traurige Gewissheit. Der Rapper Hollywood Hank ist im Alter von 38 Jahren, laut Statement, in Spanien verstorben. Das Statement vom Label gibt es hier:

„R.I.P. Hollywood Hank

Mehr als nur erschütternd bekamen wir von Hollys Familie die absolut heftige Nachricht. Es betrifft uns alle sehr und wir sind in Gedanken bei seiner Familie 🙏

Da der psychische Zustand von Sven sehr grenzwertig gewesen war, wusste niemand was tatsächlich im Leben der Legende abging.

Sven ist gerne gereist, er brauchte kein Geld dazu, weil seine Stimmen im Kopf ihn gelenkt haben. Er wurde mehrmals zurück nach Berlin geholt, hat aber dann immer wieder seinen Weg ins Ausland gefunden. Sein letztes Ziel war Spanien.

Wo er auch leider in der einsamen Weihnachtszeit gestorben ist.

Du sollst jetzt endlich Frieden für dich finden, dass sein, was Du gerne wärst und eins, mein Freund, wünschen wir dir vom ganzen Herzen ♥️ glücklich zu sein, ohne Ärger, ohne Lärm und alles schöne was du auf Erden verpasst hast, sollst du jetzt nachholen…bitte mach das 🫶

„Mit Ihm habe ich die krassesten Gespräche meines Lebens geführt. Seine Welt war eine absolut andere, aber er war einer der ehrlichsten Menschen die ich je kennen gelernt habe.

Von seinem Talent ganz abgesehen.

Ich hätte ihm gewünscht, dass der Krieg in seinem Kopf endet und er die Kurve kriegt!“….gez. FranzS

In ewiger Erinnerung, an unser einzigartiges Ausnahmetalent Sven „Hollywood Hank“. Du bist immer ein Teil von uns gewesen und wirst für immer ein bedeutender Teil von uns sein. Im Herzen tragen wir dich als Freund jetzt sicher, in unserem Denken und Handeln bist Du schon immer dabei. Du hast Rapz-Records und eine ganze Szene geprägt. Eine unerreichbare Legende, Du hast die ganze DeutschRAP-Szene bewegt🤞

Deine Label—Familie und Wegbegleiter…

#HardcoreEntertainment

Rapz-Records

Es werden aktuell keine Fragen seitens der Familie beantwortet. Wir bitten euch alle den Wunsch und die Privatsphäre zu respektieren.“

