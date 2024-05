AC/DC High Voltage Dive Bar in Gelsenkirchen und München

Die AC/DC High Voltage Dive Bar ist bei den Konzerten in Gelsenkirchen und München mit dabei. Genauere Daten sowie Öffnungszeiten gibt es ebenfalls. Im Rahmen der Power Up Tour kommen die australischen Hardrocker wieder einmal nach Deutschland. In der Bar können sich AC/DC-Fans zusammenschließen, um kultige AC/DC-Requisiten zu bewundern und exklusives Merch zu kaufen (einschließlich einiger ganz besonderer Vinyl-Releases).

Die Bar wird mit einem riesigen AC/DC-Neonschild, Blitzen und Hells Bells ausgestattet sein. Außerdem gibt es ein großes Wandgemälde aus dem Video zu “Through The Mists Of Time”, eine ‘In Rock We Trust’-Gitarre-Fotomöglichkeit, Konzertfilme auf Großbildschirmen, eine Tattoo-Station, an der sich Fans kostenlos tätowieren lassen können, und eine Posterwand. Zum exklusiven Merch gehören zwei ganz besondere Vinyl-Titel, die nur in den Dive Bars erhältlich sein werden.

© AC/DC High Voltage Dive Bar

DIVE BARS // DE

GELSENKIRCHEN:

Mai, 18. Mai, 19. Mai, 20. Mai, 22. Mai: OPEN 14:00 – 22:00 Mai, 21. Mai: OPEN 12:00-20:00

KAUE

WILHELMINENSTRASSE 176

45881 GELSENKIRCHEN

MÜNCHEN:

Juni, 12. Juni: OPEN 12:00 -20:00 Juni, 11. Juni, 13. Juni: OPEN 14:00 – 22:00

BACKSTAGE ARENA

REITKNECHTSTRASSE 6

80639 MÜNCHEN

“POWER UP” ist die erste Europatournee der Band seit acht Jahren.

Tourdaten:

17.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

16.06. Dresden, Rinne

19.06. Dresden, Rinne (Zusatztermin)

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

04.08. Hannover, Messe (Zusatztermin)

