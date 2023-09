In Extremo kündigen Weckt die Toten Festival 2024 an

Am 31. August 2024 findet auf der Peißnitzinsel in Halle (Saale) das Weckt die Toten Festival statt. Headliner ist In Extremo und betitelt wurde es nach dem gleichnamigen Song und Album der Band. Mit dabei sind auch Feuerschwanz, Knorkator und Rauhbein.

Die Band schreibt dazu: “Weckt die Toten ist ein Album von In Extremo, ist ein Lied von In Extremo. Weckt die Toten ist Abgesang und Hymne zugleich, ist bitterer Ernst und schelmisches Grinsen in einem und ist Vergangenheit und Zukunft im selben Moment. Weckt die Toten ist Freundschaft und Gemeinschaft, ist Rausch und Ekstase, ist Aufforderung und Schulterschluss. Doch vor allem und nicht zu letzt, ist Weckt die Toten von diesem Augenblick an auch ein Festival von und mit In Extremo.

Die 6 Spielmänner laden am 31.08.2024 nach Halle an der Saale auf die Peißnitzinsel zum Fest. Mit von der Partie, am Glas und auf der Bühne werden sein: Feuerschwanz, Knorkator

und Rauhbein. Wir sprechen hier also offenkundig nicht von einem Versprechen für eine gute Zeit sondern vielmehr von einer Garantie.

Also: Erscheint in Scharen und schenkt nochmal ein, um die Toten zu Wecken undgemeinsam sternhagelvoll frei zu sein!

Der Vorverkauf startet am 13.09. um 12 Uhr und Tickets erhaltet ihr auf www.inextremo.de und www.eventim.de.

Wir freuen uns ein Bein ab – eure 6!”

© In Extremo – Weckt die Toten Festival 2024

