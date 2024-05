Mark Forster veröffentlicht die offizielle ARD-EURO-24-Hymne “Wenn du mich rufst”

Mark Forster veröffentlichte vor kurzem die offizielle ARD-EURO-24-Hymne “Wenn du mich rufst”. Sie handelt vom Zusammenhalt in schwierigen Zeiten. Ein flammender Hymnus, der die einigende Kraft von Fußball und Musik betont.

Wer “Three Lions (Football’s Coming Home)” von The Lightning Seeds hört, denkt unweigerlich an die Fußball-Europameisterschaft 1996, bei “Zeit, dass sich was dreht” von Herbert Grönemeyer hat man sofort das Sommermärchen 2006 wieder vor Augen und “Zusammen” von den Fantastischen Vier und Clueso erinnert uns an die Fußball-WM 2018.

Der kosmopolitisch aufgeladene Song war Mark Forster ein besonderes Anliegen: “Eine weltfremde Alles-ist-gut-Hymne würde nicht in die Zeit passen, in der wir leben”, sagt er. “Darüber habe ich lange nachgedacht. Der Song sollte positive und schöne Gefühle auslösen und der Soundtrack zu einem Sommer werden, der uns als Gesellschaft hoffentlich guttun wird. Diese vier Wochen EM könnten uns Kraft und Zuversicht geben.”

Da Forster indes glühender Fußballfan und Anhänger des 1. FC Kaiserslautern ist, steht dieser Sommer für den Sänger nicht zuletzt im Zeichen der wichtigsten Nebensache der Welt. So wird er als Botschafter der DFB-Fußballzeit-Kampagne für einen Tag einen Amateurclub trainieren, eine Kreisligamannschaft unterstützen und schließlich eine größere Aktion zum DFB-Pokalfinale im Internet starten. Am 12. Juni steht Mark Forster dann im Rahmen des großen FanFests zur EURO 2024 zusammen mit Ed Sheeran, Nelly Furtado u.a. live auf der Theresienwiese in München auf der Bühne.

Genau der richtige Rahmen für einen Song wie “Wenn Du Mich Rufst”. Es ist kein Lied über Fußball, sondern eines über Zusammenhalt in schwierigen Zeiten: »”Ich wollte mich musikalisch nicht wiederholen und auch kein Menschen-Leben-Tanzen-Welt-Lied machen, um mit Jan Böhmermann zu sprechen”, sagt Forster lachend. “Eine klassische Fußballhymne wollte ich ebenfalls nicht machen, sondern ein schlaues Lied, das eine gute Begleitung für diese besonderen vier Wochen sein kann. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist.”

Gemeinsam mit den Produzenten Miksu & Macloud (Apache 207, Cro, Capital Bra u.a.) hat Mark Forster lange an dem Song gearbeitet und sich jede Menge Details einfallen lassen.

Während der EURO 24 freut sich Forster zwar auf Stadionbesuche und Public Viewing, aber die wichtigsten Spiele schaut er daheim: “Wenn es so richtig ans Eingemachte geht, habe ich gerne Kumpels um mich herum, die sich mit Fußball auskennen. Der Fernseher muss gut und die Lautstärke hoch sein.”