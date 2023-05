ASP mit “Ich, der Teufel und du” (Video), “Horrors”-Album kommt

ASP haben kürzlich den Song “Ich, der Teufel und du” angeteasert und heute frisch ein Musikvideo dazu veröffentlicht. Die Single erscheint im EP-Format und der Song ist der erste vom kommenden, neuen Studioalbum “Horrors” der Gothic Novel Rocker.

Die Tour steht unter dem Namen “Weltunter Horrors”. Erstgenannter Longplayer wird stolze 20 Jahre und “Horrors” ist eben das neue Release.

Tracklist der EP:

Ich, der Teufel und du

O Come, O Come, Emmanuel

Ready for the Storm

Ich, der Teufel und du (Single Schnitt)

Die letzte Zuflucht (Live W:O:A 2022)

Raise Some Hell Now! (Live W:O:A 2022)

Ich will brennen/Fortsetzung folgt (Live W:O:A 2022)

Eine entsprechende Tour:

Freitag, 15.09.2023 – Würzburg – Posthalle

mit Special Guest NACHTBLUT

Samstag, 16.09.2023 – Heidelberg, Halle_02

mit Special Guest NACHTBLUT

Freitag, 22.09.2023 – Wuppertal, Historische Stadthalle

mit Very Special Guest THE BEAUTY OF GEMINA

Samstag, 23.09.2023 – Braunschweig, Millenium Event Center

mit Very Special Guest THE BEAUTY OF GEMINA

Freitag, 29.09.2023 – Bremen, Aladin

mit Very Special Guest THE BEAUTY OF GEMINA

Samstag, 30.09.2023 – Potsdam, Waschhaus

mit Very Special Guest THE BEAUTY OF GEMINA

Sonntag, 01.10.2023 – Jena, F-Haus

mit Very Special Guest THE BEAUTY OF GEMINA