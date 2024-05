6 Fragen an Bülent Ceylan (Interview)

Mit dem Comedian und Metal-Liebhaber Bülent Ceylan konnte ich im Rahmen des “6 Fragen an”-Interviews ein bisschen mehr über Einflüsse, Einflüsse und mehr gesprochen. Zum Album heißt es: „Ich wollte zwar Songs mit einem gewissen Augenzwinkern machen, auf dem Album sollten aber auch

Lieder mit einer echten Botschaft ihren Raum finden.“ Zum titelgebenden Song heißt es: “Denn auch wenn wir wissen, „dass sie es kaum verdienen“, sind wir doch alle Menschen und somit „einer von ihnen“.” Aber nun zum Interview.

Welches Album hatte den größten Einfluss auf dich als Musiker?

Den größten Einfluss auf mich als Musiker hatten auf jeden Fall die Alben von Pearl Jam und Tool. Aber auch Rage Against The Machine, Nirvana und Sepultura.

Welcher Song kam positiver bei dem Publikum an, als du erwartest hast? Und wieso hattest du diese Erwartung(en)/Befürchtungen?

Der Song „Boom“ kam besser an, als ich je erwartet habe, weil ich dachte, dass er zu Partylastig wäre und vielleicht zu sehr in die Richtung Aprés Ski Song in Metal geht. Aber die Leute feiern ihn. Macht ja auch richtig Spaß.

Gibt es ein Buch/Film, das/der Einfluss auf eure Texte genommen hat? Wenn ja, welches/welcher und wieso (gerade dieses Werk)?

Ein Buch gibt es da nicht , aber mein Comedy Programm „Yallah hopp!“ hat sehr viel Einfluss genommen. Dadurch entstand auch der Song „Yallah hopp“.

Wie entstehen eure Songs in der Regel, ausgehend von einem Riff, spielt ihr einfach los und ordnet dann …?

Bei uns ist das so, dass entweder jemand eine Idee hat, für irgendeinen Riff, aber die meisten komponierte Songs stammen von Henning Verlage… er ist sozusagen der Beethoven der Neuzeit… auf diese Songs passen dann eben auch Texte oder werden dazu geschrieben.. oft ist alles aber Teamarbeit!

© Bülent Ceylan – Ich liebe Menschen (Albumcover)

Was für Emotionen wollt ihr beim Publikum auslösen und weshalb?

Alle Emotionen… ich glaube , dass das meine Band bzw. unsere Musik ausmacht… und zwar dass wir Songs haben zum Lachen, Songs , die ne ernste Botschaft haben gegen Hass , Rassismus , Mobbing oder auch Liebessongs , die bei dem ein oder anderen sehr emotional ankommen… unsere Musik ist ne Achterbahn der Gefühle!

Welches Instrumentarium habt ihr bei euren Aufnahmen zum aktuellen Album genutzt und wieso fiel die Wahl genau darauf?

BÜLENT CEYLAN mit Band – Ich Liebe Menschen Tour 24

20.04.24 Stuttgart – Im Wizemann

21.04.24 Frankfurt – Zoom

24.04.24 Hamburg – Große Freiheit

25.04.24 Berlin – Astra

27.04.24 Hannover – Capitol

28.04.24 Köln – E-Werk

