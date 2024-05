Callejon: Berni, Kotsche und Kotze verlassen die Band

Ein Schlag ins Gesicht dürfte diese Nachricht für die Fans der Band Callejon gleichkommen. Die Mitglieder Berni, Kotsche und Kotze verlassen nach der Festivalsaison die Metalcore-Gruppe. Das vollständige Statement lautet so:

“URGENT NEWS

An die besten Fans der Welt, an unsere lieben Freunde und alle anderen.

Wir haben es ein wenig hinausgezögert, aber nun glauben wir ist der beste Zeitpunkt hierfür – Deshalb das Schmerzhafte direkt vorweg: Nach der Festivalsaison werden Berni, Kotsche und Kotze Callejon verlassen.

Es hatte sich über einen längeren Zeitraum angebahnt, aber manchmal ist es einfach so, dass sich gemeinsame Wege trennen. Berni und Kotsche starten ein neues Projekt als Duo, welches musikalisch in eine andere Richtung gehen wird und Kotze konzentriert sich weiter auf seine Projekte.

Wir hatten wahnsinnig schöne und intensive Zeiten miteinander, haben unglaublich viel erlebt, gestemmt und manchmal auch durchgestanden. Was bleibt sind gemeinsame Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann.

Wir wissen, dass es für euch da draußen wahrscheinlich ein genauso schwerer Brocken ist wie für uns. Lasst ihn uns so gut es geht gemeinsam verdauen und die letzten Konzerte in dieser Formation diesen Sommer noch einmal gebührend zusammen feiern bevor eine neue Ära für CALLEJON eingeläutet wird.

Veränderungen sind manchmal schmerzhaft, aber sie bringen auch Chancen für uns alle mit sich.

Denn eines ist sicher: CALLEJON lebt weiter!

Es gibt massig Pläne für die Zukunft und das Songwriting für ein neues Album hat begonnen!

Eure Callejon”

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon