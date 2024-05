Linkin Park – Papercuts (Singles Collection 2000-2023) CD Kritik

Mit Stücken aus ihrer gesamten Karriere ist das erste Greatest-Hits-Album bestückt. “Papercuts (Singles Collection 2000-2023)” erschien am 12. April 2024 via Warner Records / Warner Music. Neben den Neuzugängen „Friendly Fire” und „QWERTY” finden sich unter den 20 Tracks von „Papercuts“ 18 essenzielle Hymnen der Band, von „Crawling“ über die Jay-Z-Kollaboration „Numb/Encore” bis hin zu „In The End”, das kürzlich in den USA mit Diamond (10 Millionen Einheiten) ausgezeichnet wurde.

© Linkin Park – Papercuts (Singles Collection 2000-2023) (Artwork)

„‘Friendly Fire‘ war immer einer unserer Lieblingssongs aus den ‚One More Light‘-Sessions“, kommentiert Brad Delson. „Irgendetwas daran war jedoch nicht ganz rund, daher beschlossen wir damals, ihn vorerst zurückzustellen, obwohl er kurz vor Fertigstellung war. Als wir uns auf die Suche nach einem unveröffentlichten Track für unsere Greatest-Hits-Sammlung machten, war ich einfach nur überwältigt von der Kraft des Songs – seinem Storytelling, dem Gesang, den Klanglandschaften. Ich dachte bei mir: ‚Vielleicht waren wir damals doch weiter, als uns bewusst war.‘ Wir haben uns zusammengesetzt und einige der fehlenden Teile miteinander verbunden, die sich – aus welchem Grund auch immer – während der Aufnahmen von ‚One More Light‘ nicht offenbart hatten. Ich kann es kaum erwarten, es nun dem Rest der Welt zu zeigen. Es ist eine so schöne, packende, herzzerreißende, hoffnungsvolle Geschichte, dich mich noch heute sehr berührt.“

Mike Shinoda fügt hinzu: „Wenn wir ein Linkin-Park-Album machen, ist es mir wichtig, dass ich jeden einzelnen Song liebe und komplett an ihn glaube. Ich hoffe, dass jeder einzelne Track, wenn er für sich genommen da draußen gehört wird, etwas ist, worauf ich stolz sein kann und das zugleich bei den Hörer:innen andockt. Auf diese Weise sind wir alle durch dieselbe Energie miteinander verbunden. Das Kuratieren der Tracks für ‚Papercuts‘ war eine Freude. Jeder Song der Sammlung ist sowohl ein einzigartiger Moment auf unserem Weg als auch Teil einer fortlaufenden Geschichte – unserer eigenen ebenso wie eurer. Von unserem ersten Release ‚One Step Closer’ bis zum brandneuen ‚Friendly Fire’ umspannt diese Tracklist alle unsere bisherigen Kapitel. Danke, dass ihr Teil unserer Reise wart. Wir hoffen, ihr habt viel Freude an ‚Papercuts‘.“

Aus dem Debütalbum “Hybrid Theory” (2000) stammen die Songs “Crawling”, “Papercut”, “In the End” und “One Step Closer”. Die Stücke “Faint”, “Breaking the Habit”, “Somewhere I Belong” und “Numb” stammen wiederum von dem Album “Meteora” (2003). “Bleed It Out”, “What I’ve Done” und “Leave Out All the Rest” wurden dem Album “Minutes to Midnight” (2007) entnommen. Weiter sind enthalten “Waiting for the End” (“A Thousand Suns” (2010)), “Castle of Glass” und “Burn It Down” (“Living Things” (2012)), “One More Light” stammt vom gleichnamigen letzten Studioalbum von 2017. Ein weiterer enthaltener Titel ist das Mash-Up “Numb/Encore” von der EP “Collision Course” (2004), auf dem auch der Rapper Jay-Z zu hören ist. “New Divide” entstammt dem Soundtrack zum Film Transformers – Die Rache (2009). “QWERTY” erschien zuvor auf der EP namens “Underground 6” (2006), “Lost” kommt von der 20th Anniversary Edition von “Meteora” (2023). Zudem ist der zuvor unveröffentlichte Song “Friendly Fire” auf dem Album enthalten, der 2017 bei den Aufnahmen zu One More Light entstand. Vom Studioalbum “The Hunting Party” aus dem Jahre 2014 gibt es keine Stücke auf dieser Veröffentlichung. Was ich persönlich sehr schade finde.

Nach dem ganzen drumherum und allem, nun zum Inhalt. Linkin Park waren für mich schon immer sehr persönlich. Gute angenehme Texte, keine Angst vor aggressiven Shouts und Screams. Dann noch gepaart mit den Rap-Parts von Mike Shinoda, viel Melodie und fertig ist das Ganze.

Ich nehme es schon sehr genau, daher wurmt es mich ein wenig, das von “The Hunting Party” kein Song enthalten ist bei einer “karriere-umspannenden” Greatest-Hits-Platte mit Singles. Denke, das Studioalbum hatte auch Singles und einen Platz hier verdient.

Außerdem habe ich wiederholt gemerkt, wie (un)geeignet – oder zu gut geeignet – diese Band für düstere Themen und Momente ist. Ein Todesfall, Depressionen, PTBS und Co und mensch findet sich darin ziemlich gut wieder. Manchmal zu gut.

Aber es ist eine schöne Zusammenstellung geworden, auf der für die meisten wohl etwas enthalten ist. Keine Sonder-Mixe, kein Schnickschnack. Man weiß, was man bekommt. Eine gute, angenehme Veröffentlichung.

https://papercuts.linkinpark.com

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon