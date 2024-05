SDP x Sido x Esther Graf veröffentlichen neue Single “Mama hat gesagt”

Ihr kennt alle die guten Ratschläge von der Mama, oder? Wer kennt sie nicht? SDP und Sido gab es schon öfter, jetzt ist es mit Esther Graf ein Trio geworden. Herausgekommen ist die neue Single “Mama hat gesagt”. In der zweiten neuen Single “Mama hat gesagt” ihres “Best of 25 Jahre SDP” Albums ziehen sie Bilanz, blicken zurück auf ihre Kindheit und fragen sich, was Mutti wohl dazu sagen würde.

© 25 Jahre SDP – Die einmalige Jubiläums-Tour 2024

