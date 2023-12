Atheist und Cryptopsy kommen auf Co-Headliner-Tour 2024

Atheist und Cryptopsy schließen sich im Frühjahr 2024 für eine Tour mit dem Titel „Unquestionable Blasphemy“ in Großbritannien und Europa zusammen. Cryptopsy, bekannt für ihre extreme Musik, wird Songs aus ihrem neuesten Album „As Gomorrah Burns“ spielen. Atheist, die nach einem Jahrzehnt zurückkehren, werden Songs aus ihren legendären Alben („Piece of Time“, „Unquestionable Presence“ und „Elements“) spielen. Der nordamerikanische Groove-/Thrash-Metal-Act Almost Dead wird die Show eröffnen.

Cryptopsy-Sänger Matt McGachy kommentiert:

„Wir freuen uns sehr, endlich nach Europa zurückzukehren!“

Wir sind seit 2019 nicht mehr durch Europa getourt und es ist buchstäblich einer unserer Lieblingsorte für Auftritte. Wir sind froh, mit Atheist zusammengearbeitet zu haben, sie sind eine Killerband und wir freuen uns wirklich darauf, jeden Abend die Gelegenheit zu haben, ihnen bei ihrem Auftritt zuzusehen.“

Atheist Vocalist Kelly Shaefer kommentiert:

„Wir können es kaum erwarten, nach über einem Jahrzehnt endlich nach Europa und Großbritannien zurückzukehren. Es ist viel zu lange her. Wir bringen eine Setlist mit, die über 30 Jahre unserer Karriere umfasst, und könnten nicht aufgeregter sein, diese Songs für Sie zu spielen.“ Alle. Außerdem teile ich die Bühne mit meinem alten Freund Flo Mounier und den unvergleichlichen Cryptopsy-Jungs, zusammen mit einigen anderen Freunden. Die „Unquestionable Blasphemy“-Tour 2024 steht vor der Tür und wir hoffen, dass ihr bereit für einen wirklich knallharten Metal-Abend seid ! Bis bald“

UNQUESTIONABLE BLASPHEMY TOUR 2024

ATHEIST + CRYPTOPSY

25.02 DE – Berlin, ORWO Haus

26.02 DK – Copenhagen, Stengade

27.02 PL – Poznan, 2 Progi

28.02 PL – Warsaw, Hydrozagadka

29.02 PL – Krakow, Kwadrat

02.03 CZ – Prague, Black Pes

03.03 CZ – Ostrava, Barrak

04.03 AT – Vienna, Viper Room

05.03 HR – Zagreb, Mochvara

06.03 AT – Graz, Explosiv

07.03 IT – Bologna, Alchemica

08.03 IT – Venice, Revolver

09.03 IT – Rome, Traffic

10.03 IT – Milan, Slaughter

11.03 CH – Martigny, Sunset

12.03 CH – Aarburg, Musigburg

13.03 DE – Heidenheim, Underground

14.03 NL – Amersfoot, FLUOR

15.03 NL – Eindhoven, Dynamo

16.03 DE – Gottingen, Exil

17.03 BE – Ghent, Chinastraat

18.03 UK – London, The Underworld

19.03 IE – Dublin, Opium

20.03 UK – Belfast, Limelight 2

21.03 UK – Glasgow, Slay

22.03 UK – Sheffield, Corporation

23.03 UK – Derby, Hairy Dog

24.03 DE – Oberhausen, Resonanzwerk

https://nblast.de/AtheistShopInt

https://nblast.de/Atheist-DSPs

https://Cryptopsy.bfan.link/as-gomorrah-burns

© Atheist Cryptopsy Unquestionable Blasphemy Tour 2024

