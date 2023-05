Avenged Sevenfold mit Video-Single “We Love You” und neuem Album “Life Is But A Dream…”

Avenged Sevenfold bringen eine neue Video-Single mit dem Titel “We Love You” raus und präsentieren Vorboten zu ihrem neuen Studioalbum “Life Is But A Dream…”. Das Stück sagt: Wir lieben dich, so wie du bist. Egal, auf welcher Stufe der Karriereleiter du stehst, ob du die neuesten Produkte hast und wie viele Autos, Häuser oder sonst etwas du hast.

„We Love You” ist ein Vorbote des kommenden, achten Studioalbums „Life Is But a Dream…“ der Band um M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Brooks Wackerman und Johnny Christ, das am 2. Juni über Warner Records erscheint und die erste offizielle neue Musik der kalifornischen Multiplatin-Schwergewichte seit 2016 markiert.

© AVENGED SEVENFOLD – Life Is But A Dream… Artwork

Das Musikvideo zu „We Love You“ steht der Intensität in nichts nach. Künstler Ryan McKinnon erschuf mithilfe der Unreal Engine ein innovatives visuelles Erlebnis für die Fans, das für Oculus in VR und 360 auf YouTube optimiert wurde.