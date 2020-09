Batwoman Das Klagelied der Fledermaus von Greg Rucka und J.H. Williams III Comickritik

Es gibt eine neue Fledermaus in Gotham City. Ihr Name ist Batwoman und die Verbrecher fürchten sie vor allem durch ihre langen roten Haare und ihr rotes Cape welches wie Blut aussieht.

Nachdem man sie in einem Ritual opfern wollte ist sie jetzt auf der Jagd nach den Drahtziehern hinter dem Ganzen. Durch einen geheimen Tipp hat sie den Ort für das nächste Treffen der Geheimorganisation erhalten, bei dem die neue Meisterin ernannt werden soll.

Gemeinsam mit ihrem Vater überlegt Kate Kane (was der bürgerliche Name von Batwoman ist) sich einen todsicheren Plan, um das Treffen und die Krönung der neuen Meisterin zu verhindern. Als Batwoman dort ankommt ist die seltsame und vor allem total verrückte Alice aber schon da und hat mit der Zeremonie begonnen. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt, bei dem Kate nur ganz knapp entkommen kann.

Wieder in ihrer Basis angekommen ist erst einmal Wundenlecken angesagt. Das bedeutet bei Kate aber nicht aufgeben, sondern sie verbessert in dieser Zeit ihr Kostüm und ihre Waffen. Bevor sie aber wieder auf die Jagd gehen kann, muss sie erst einmal ihr Gesicht auf dem Wohltätigkeitsball ihrer Stiefmutter zeigen.

Dort lernt sie die Polizistin Maggie Sawyer kennen und irgendwie scheint es zwischen den beiden direkt zu funken. Bevor es sich aber zu etwas entwickeln kann, erhält Kate einen Anruf von Alice. Diese hat ihren Vater entführt, der ein wichtiger General in der Army ist und Zugriff auf eine besondere Biowaffe hat. Kate verabschiedet sich schnell und als Batwoman macht sie sich schnell auf um Alice zu stoppen. Was Kate an dieser Stelle noch nicht ahnt ist die Tatsache, dass das erneute Aufeinandertreffen mit Alice eine Reise in ihre unschöne Vergangenheit wird.

Mit dem Batwoman Sonderband „Das Klagelied der Fledermaus“ veröffentlicht Panini Comics passend zur ersten Staffel der gleichnamigen Serie aus dem „Arrowverse“. Diese Geschichte lieferte die Grundlage für die erste Staffel und liefert dabei auch noch die Entstehungsgeschichte der weiblichen Fledermaus.

Die vorliegenden Geschichten aus Detective Comics sind aber nicht das erste Auftauchen von Batwoman. Im Megaepos „52“ trägt Kate das Kostüm das erste Mal für uns Leser und hat dort auch das erste Mal mit dem Kult zu tun. Es wird zwar öfters auf diese erste Begegnung Bezug genommen, man muss die ersten Handlungen aber nicht unbedingt kennen um „Das Klagelied der Fledermaus“ in Gänze zu verstehen.

Verantwortlich für diese Geschichte sind Krimiexperte Greg Rucka, der auch schon die Polizei von Gotham mit „Gotham Central“ zu neuen Höhen gebracht hat, sowie Ausnahmekünstler J.H. Williams III, der die Abenteuer von Kate Kane unglaublich eindrucksvoll in Szene gesetzt hat. Vor allem die ineinander verwobenen Zweiseiter sind atemberaubend.

„Das Klagelied der Fledermaus“ ist eine gut durchdachte Geschichte aus der „guten alten DC Zeit“, die definitiv Lust auf mehr macht. Nach dieser Geschichte wurde Kate zu einer wichtigen Figur im Bat-Universum und hat dem dunklen Ritter mehr als einmal geholfen.

Meine Meinung: 9 von 10 Punkten