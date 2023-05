Besta: Neue Video-Single “Sector Parasita” aus kommenden Album “Terra Em Desapego”

Die portugiesische Band Besta mit eine neue Video-Single mit dem Titel “Sector Parasita” veröffentlicht. Das Stück stammt aus dem kommenden Album “Terra Em Desapego”, das via Lifeforce Records erscheinen wird. Die Gruppe besteht aus Mitgliedern von Sinistro, Redemptus und den aufgelösten We Are The Damned. Der Longplayer wird am 4. August 2023 erscheinen.

Cover Artwork wurde von CVSP gestaltet und produziert wurde das Werk von Miguel Tereso.

TRACK LIST

Olhar Seráfico Veias Em Catarse Patologia Profunda A Colónia Dos Mentirosos Sector Parasita Terra De Má Memória Transmissão Semântica De Corpo Em Corpo (CD-only bonus track)

© Besta – Terra Em Desapego Artwork 1

© Besta – Terra Em Desapego Artwork 2