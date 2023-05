Die Alternative-Metal-Band Bring Me The Horizon haben mit ihrer neuen Single “LosT” Nachschub für die Fans bereitgestellt. Die reine Audio-Version ist schon überall zu hören, mittlerweile dürfte auch das offizielle Musikvideo dazu am Start sein. Beides findet ihr nachfolgend. Gedreht wurde das Video von Jensen Noen in Los Angeles, CA.

