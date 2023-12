Cock Sparrer kündigen “Hand On Heart” Album an

Die britischen Punk-Legenden Cock Sparrer haben für das kommende Jahr ihr neues Studioalbum “Hand On Heart” angekündigt. Es ist ihr achtes Werk in ihrer 52-jährigen Bandkarriere und könnte somit auch ihr letztes Werk sein.

Erscheinen wird “Hand On Heart” am 5. April 2024 via Pirates Press und stellt damit wahrscheinlich den Schlussakt in der Geschichte der britischen Oi!-Legenden dar. Sie haben für die Streicherarrangements unter anderem mit dem Komponisten Simon Dobson (unter anderem Bring Me The Horizon, Mike Oldfield) zusammengearbeitet. Die Tracklist der mit 10 Songs bestückten Platte steht bereits fest. Ein erster musikalischer Einblick in das Album fehlt bisher noch.

Die Veröffentlichung ihres achten Studioalbums werden die Briten mit zwei Shows feiern: am 6. April im Londoner O2 Shepherd’s Bush Empire und am 13. April in Glasgow in der O2 Academy.

© Cock Sparrer – Hand On Heart (Cover)

Cock Sparrer – “Hand On Heart”

“With My Hand On My Heart” “Mind Your Own Business” “I Belong To You” “Rags To Riches” “No Way Out” “Take It On The Chin” “Nowhere To Be Found” “One Way Ticket” “My Forgotten Dream” “Here We Stand”

