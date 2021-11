Cult Of Luna kündigen neues Album “The Long Road North” an

CULT OF LUNA – 2022 Tour Dates

with ALCEST & SVALBARD

24/02/22 DK – Copenhagen – Vega

25/02/22 DE – Berlin – Huxley’s

26/02/22 PL – Krakow – Klub Studio

27/02/22 PL – Warsaw – Progresja

28/02/22 CZ – Prague – Roxy

01/03/22 AT – Vienna – Arena

02/03/22 SI – Ljubljana – Kino Siska

04/03/22 CH – Lausanne – Les Docks

05/03/22 DE – Stuttgart – Wizemann

06/03/22 DE – München – Muffathalle

07/03/22 DE – Wiesbaden – Schlachthof

08/03/22 DE – Münster – Skaters Palace

09/03/22 NL – Utrecht – Tivoli Vredenburg Ronda

10/03/22 BE – Kortrijk – Depart

11/03/22 FR – Paris – L’Olympia

12/03/22 UK – London – The Forum / Beyond The Redshift Festival

with CASPIAN & HOLY FAWN

02/10 – LU Esch, Rockhal

03/10 – DE Cologne, Live Music Hall

04/10 – CH Geneva, Alhambra

05/10 – FR Toulouse, Le Metronum

06/10 – FR Biarritz, Atabal

07/10 – ES Barcelona, AMFest

08/10 – ES Madrid, But

09/10 – ES Porto, Amplifest

11/10 – FR Nantes, Stereolux

12/10 – FR Lille, Aeronef

13/10 – FR Strasbourg, La Laiterie

14/10 – NL Zwolle, Hedon

15/10 – DE Leipzig, Felsenkeller

16/10 – PL Wroclaw, A2

17/10 – HU Budapest, Durer Kert

19/10 – GR Athens, Fuzz Club