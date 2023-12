Dead Kennedys: “Fresh Fruit For Rotting Vegetables” bekommt Goldauszeichnung

Das Debütalbum “Fresh Fruit For Rotting Vegetables” von den Dead Kennedys hat kürzlich die Goldauszeichnung in den USA erhalten. Das bedeutet, dort gingen mehr als 500.000 Einheiten über die Ladentheke. Die Gruppe wurde am Freitag benachrichtigt. Auf der anderen Seite könnte das Werk schon vor längerer Zeit Gold erreicht haben. Es wurde schließlich vom Label Alternative Tentacles und anderen kleinen und mittleren Distributoren vertrieben. Diese Verkäufe werden, laut Info, nicht verfolgt.

© Dead Kennedys – Fresh Fruit for Rotting Vegetables (Cover)

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon