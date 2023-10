Deichkind kündigen Tour für Ende 2024 an und teilen neues Lyric-Video

Deichkind kündigen neue Daten für die “Kids in meinem Alter”-Tour für Dezember 2024 an und teilen ihr neues Lyric-Video. 2023 brachten Deichkind ihre aktuelle Platte „Neues vom Dauerzustand“ (Veröffentlichung am 17. Februar 2023) raus und präsentieren dieses auch live auf den Bühnen Deutschlands. Nun haben die Hamburger weitere Konzerttermine für November und Dezember 2024 angekündigt.

Die „Kids in meinem Alter“-Tour wird am 27. November in Lingen, in der Emsland Arena, starten und am 21. Dezember in der Bremer ÖVB Arena gibt es das Finale. Für alle Konzerte gibt es ab Donnerstag, 26. Oktober, um 10 Uhr Tickets via der Band-Website zu erwerben.

Zum Track „Kids in meinem Alter, Teil 2“ gibt es, wie bereits erwähnt, ein Lyric-Video, das ihr nachfolgend findet. Das Stück ist auch auf dem aktuellen Studioalbum “Neues vom Dauerzustand” zu finden. Einige neue Textpassagen sollen ebenfalls vorhanden sein.

Deichkind live 2024

20.07. Dresden – Filmnächte am Elbufer

7.-11.08. Eschwege – Open Flair Festival

11.08. Rothenburg ob der Tauber – Taubertal Festival

16.08. Ladenburg – Festwiese

17.08. Weeze – San Hejmo Festival

24.08. Berlin – Parkbühne Wuhlheide

30.08. Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld

31.08. Bielefeld – Ravensberger Park

27.11. Lingen – Emsland Arena

29.11. Erfurt – Messe

30.11. Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

3.12. München – Olympiahalle

4.12. Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherungen

6.12. Köln – Lanxess Arena

7.12. Dortmund – Westfalenhalle

8.12. Luxemburg – Rockhal

9.12. Frankfurt am Main – Festhalle

11.12. Freiburg – Sick-Arena

12.12. Neu-Ulm – Ratiopharm-Arena

13.12. Zürich – Hallenstadion

14.12. Stuttgart – Schleyerhalle

17.12. Kiel – Wunderino Arena

18.12. Rostock – Stadthalle

19.12. Braunschweig – Volkswagen Halle

21.12. Bremen – ÖVP Arena

