Einstürzende Neubauten veröffentlichen neues Studioalbum, Tour im Herbst

Die Einstürzende Neubauten gründeten sich am 1. April 1980 und verschieben seit jeher die Parameter von Mainstream und Subkultur. Am 5. April 2024 veröffentlichen sie ein neues Studioalbum mit dem Titel “RAMPEN (apm: alien pop music)“. Im Herbst diesen Jahres geht es dazu auch auf Tournee. Das Berliner Quintett plus eins hat dafür 2024 sein eigenes Genre kreiert hat: apm – alien pop music.

Blixa Bargeld, N.U. Unruh, Alexander Hacke, Jochen Arbeit, Rudolph Moser und Felix Gebhard zeigen sich “nun von ihrer unberechenbarsten und eigenwilligsten Seite. Auf ihrem neuen Album setzen die Neubauten nun allen Sound-Spekulationen ein – wenn auch spätes – Ende.”

„Ich habe auf der Platte ein paar Lösungen gefunden und Dinge formuliert, wie ich sie vorher noch nicht formuliert habe, weil sie mir noch nicht so klar waren. Ich bin jemand, der denkt, durch Musik Erkenntnisse zu gewinnen. Das war schon immer so. Die Überzeugung, in der Musik etwas zu finden, was ich vorher nicht wusste. Und etwas zu singen, was ich vorher nicht wusste. Etwas, was sich dann als Wahrheit herausstellt. Oder zumindest als sinnvoll, wenn man es ein wenig kleiner halten will.“

Das Album erscheint als Doppel Vinyl (5000 Stk limitierte durchnummerierte Sonder-Luxusedition aus farbigem 180g Vinyl und mit einem Poster, sowie 5 Fotokarten der Bandmitglieder als Beilage), Standard Vinyl Doppel LP aus Bio Vinyl und Doppel-CD.

„Wie lange noch?“ „Ist Ist“ „Pestalozzi“ „Es könnte sein“ „Before I go“ „Isso Isso“ „Besser Isses“ „Everything Will Be Fine“ „The Pit Of Language“ „Planet Umbra“ „Tar & Feathers“ „Aus den Zeiten“ „Ick wees nich (Noch nich)“ „Trilobiten“ „Gesundbrunnen“

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN – alien pop music – Tour 2024

05.09. Wien – Arena Open Air

06.09. München – Muffathalle

09.09. Berlin – Columbiahalle

14.09. Köln – E – Werk

15.09. Hamburg – Elbphilharmonie

05.10. Zürich – Volkshaus

06.10. Genève – Alhambra

08.10. Frankfurt – Batschkapp

17.10. Leipzig – Haus Auensee

Booking : KKT Berlin

Ticktes unter: https://linktr.ee/alienpopmusic

https://neubauten.org/de/

