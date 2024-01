Kettcar veröffentlichen Single “München”

Kürzlich veröffentlichte die Band Kettcar ihre neue Single “München”. Es ist die erste Single aus dem kommenden Studioalbum „Gute Laune ungerecht verteilt“, welches am 05.04.24 über Grand Hotel van Cleef erscheint. Das Musikvideo zum Song wurde von Mario Möller und David Rankenhohn an NSU-Tatorten in Dortmund, Kassel, Nürnberg, München, Hamburg und Rostock gedreht. Anlässlich der Single spielt die Band bereits am Samstag, dem 27.01.24, ein besonderes Konzert in der Kranhalle in München. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

KETTCAR – „München“ (Single, VÖ 19.01.24) Musikvideo:

© Kettcar – Gute Laune schlecht verteilt (Artwork)

Doch bei all der aktuellen Aufgeladenheit ist „München“ nicht bloß Liveticker einer falsch abgebogenen Gegenwart. „Diesen Yachi aus dem Text gibt es wirklich“, erzählt Reimer Bustorff, „wir haben zusammen Fußball gespielt, seine Eltern kamen aus der Türkei. Der hat das damals in den Achtzigern schon so erlebt – und ich will mal behaupten, seitdem hat sich nichts zum Guten verändert.“

Kettcar – Live 2024

Tickets: https://www.ghvc-shop.de/kettcar2024

27.01. München, Kranhalle (ausverkauft)

11.04. Saarbrücken, Garage

12.04. Wiesbaden, Schlachthof

13.04. Oberhausen, Turbinenhalle 2

14.04. Bremen, Pier 2

16.04. Hannover, Capitol

17.04. Leipzig, Haus Auensee

18.04. München, Tonhalle

19.04. Köln, Palladium

20.04. Berlin, Columbiahalle

21.04. AT – Wien, Arena (ausverkauft)

23.04. Erlangen, E-Werk

24.04. Stuttgart, Im Wizemann

25.04. Bielefeld, Lokschuppen

26.04. Dresden, Alter Schlachthof

27.04. Hamburg, Sporthalle

22.06. Duisburg, Traumzeitfestival

18.07. Marburg, Marburger Sommernächte

26.07. Augsburg, Sommer am Kiez

27.07. Karlsruhe, Zeltival

29.07. AT – Graz, Kasematten

31.07. Freiburg, ZMF

01.08. Friedrichshafen, Kulturufer

02.08. Würzburg, Hafensommer

10.08. Braunschweig, Applaus Garten

12.08. Bayreuth, Seebühne

16.08. Würselen, Burg Wilhelmstein

17.08. Taarstedt, Angeliter Open Air

