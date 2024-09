Envy lassen ihre neue Single „Whiteout“ von der Leine

Mit “Whiteout” präsentieren Envy eine weitere Single aus dem kommenden Studioalbum “Eunoia”, das am 11. Oktober 2024 auf den Markt kommen soll. Der Albumtitel bedeutet im Griechischen “guter Wille” oder schöner Gedanke”. Zwischen Redner und Publikum bezeichnet dies auch ein Zustand der Empfänglichkeit.

2020 erschien via Pelagic Records das Album “The Fallen Crimson”. Auf diesem Label wird auch das kommende Werk erscheinen. Hört euch die zweite Single nach “Beyond The Raindrops” hier an:

© Envy – Eunoia (Artwork)

Hier die gesamte Tracklist:

January’s Dusk

Piecemeal

Imagination And Creation

The Night And The Void

Beyond The Raindrops

Whiteout

Lingering Light

Lingering Echoes