Lacuna Coil veröffentlicht neue Single „Gravity“

Lacuna Coil veröffentlicht die fünfte Single aus ihrem kommenden Album „Sleepless Empire“ mit dem Titel „Gravity“. Der neue Longplayer erscheint am 14. Februar 2025 über Century Media Records. In „Gravity“ werden Themen wie die Unvermeidlichkeit des Schicksals sowie der ständige Zyklus des Fallens und Aufstehens behandelt. Die Single vermittelt eine wichtige Botschaft über Resilienz.

Die Band sagt über die Single:

„Es ist so schwer, das Gleichgewicht zu halten, wenn wir uns durch verzweifelte Zeiten navigieren, uns verloren fühlen und nach Luft schnappen, wenn wir um Hilfe bitten. Wie gehen wir mit schwierigen Zeiten um? Bitten wir um Hilfe? Oder isolieren wir uns von allem anderen, um uns in unserem eigenen menschenfeindlichen goldenen Käfig zu sammeln? Ich hoffe, du wirst Gravity genauso lieben wie wir und dass es dich dazu bringt, über die Zeit nachzudenken, die uns noch bleibt, und darüber, wie wir sie sinnvoll nutzen können.“

© Lacuna Coil – Gravity (Single Artwork)

Hört euch „Gravity“ an und schaut das Video hier an:

„Sleepless Empire“ markiert das 10. Studioalbum von Lacuna Coil und ist die erste Langspielplatte nach ihrem 2022 erschienenen Remake-Album „Comalies XX“.

Die Band erzählt über Sleepless Empire:

„Sleepless Empire fängt durch unsere Augen das Chaos einer Generation ein, die in einer digitalen Welt gefangen ist, die niemals stillsteht, in der soziale Medien Identitäten verbrauchen und uns jeden Tag einen Schritt näher daran bringen, seelenlose Zombies zu werden.

Wir befinden uns dazwischen, nachdem wir eine komplett analoge und eine moderne Welt erlebt haben, sehen uns mit der Entwicklung konfrontiert und suchen nach dem wahren Sinn von all dem.

In jedem Song ist die Reise von einer unterschwelligen Rebellion durchzogen, einem verzweifelten Schrei, sich selbst in einer Ära zurückzugewinnen, die ihr Gefühl für Zeit und Realität verloren zu haben scheint.“

© Lacuna Coil – Sleepless Empire (album artwork)

Trackliste

The Siege

Oxygen

Scarecrow

Gravity

I Wish You Were Dead

Hosting The Shadow

In Nomine Patris

Sleepless Empire

Sleep Paralysis

In The Mean Time

Never Dawn

Lacuna Coil 2025 tour dates

6/15 – Lignano Sabbiadoro (IT), Arena Alpe Adria

6/28 – Tallinn (EE), Tallinn Rock Festival

7/6 – Lucca (IT), Lucca Summer Festival

6/6 – Metal Fest OpenAir (CZ) – Czech Republic

8/8 – Bloodstock Festival (UK) – England

8/10 – M’era Luna Festival (DE) – Germany

8/15 – Carhaix (FR), Motocultor