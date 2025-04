Lacuna Coil – Sleepless Empire CD Kritik

Mitte Februar 2025 ist das zehnte Studioalbum “Sleepless Empire” von der italienischen Gothic-Metal-Band Lacuna Coil über Century Media Records / Sony Music erschienen. Es folgt auf ihr Album „Black Anima“ aus dem Jahr 2019 und markiert eine Rückkehr zu einer härteren, experimentelleren Musikrichtung. Dem Album gingen fünf Singles voraus: „Never Dawn“, „In the Mean Time“, „Hosting the Shadow“, „Oxygen“ und „I Wish You Were Dead“. Letztgenannter Track hat sich für mich zu einem Favoriten entwickelt.

© Lacuna Coil – Sleepless Empire (album artwork)

Das Album enthält Gastauftritte von Randy Blythe von Lamb of God und Ash Costello von New Years Day. Das Album beginnt mit „The Siege“ den Gitarrist Andrea Ferro mit unter anderem den Worten: „Wir müssen lernen, Widerstand zu leisten, und selbst wenn wir fallen, müssen wir wieder aufstehen.“ beschreibt. Ein Stück, das eine harte Atmosphäre mit sich bringt und einen ansprechenden und entsprechenden Einstieg in den Longplayer darstellt.

Danach folgt „Oxygen“, ebenfalls eine der Singles, und auch hier singen Andrea Ferro und Sängerin Cristina Scabbia zusammen. Laut Ferro kann es hier um eine Beziehung gehen oder über das Überleben im Allgemeinen. „Scarecrow“ kann beispielsweise das Gefühl behandeln, dass man sich inmitten von einigen / vielen Menschen dennoch alleine fühlen kann.

Auch „Gravity“ und speziell „I Wish You Were Dead“ finde ich ziemlich gut. Die textliche Ebene bedeutete mir schon immer eine Menge, daher ist es angenehm, dass ich den Themen hier, ganz im Allgemeinen, etwas abgewinnen kann.

Die Platte bietet eine Menge härterer Momente, alleine schon durch die Growls, die häufig vorkommen. Der cleane Gesang bietet dafür einen guten Ausgleich und verstärkt die möglichen Interpretationen der Texte teilweise noch. Dann, wenn diese in verschiedenen Richtungen verstanden werden können. Die zahlreichen melodischen Stellen auf „Sleepless Empire“ sorgen für Abwechslung und Zugänglichkeiten. Überraschend, wie gut ich dieses Album doch finde.

Artist: Lacuna Coil

Albumtitel: Sleepless Empire

VÖ: 14. Februar 2025

Label: Century Media Records / Sony Music

Tracklist:

The Siege Oxygen Scarecrow Gravity I Wish You Were Dead Hosting The Shadow (feat. Randy Blythe of Lamb Of God) In Nomine Patris Sleepless Empire Sleep Paralysis In The Mean Time (feat. Ash Costello of New Years Day) Never Dawn

Gesamtspielzeit: 46:41 min

Line-Up:

Cristina Scabbia – vocals

Andrea Ferro – vocals, screams

Marco Coti Zelati – bass, guitar, keyboard

Richard Meiz – drums