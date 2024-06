Like Moths To Flames – The Cycles Of Trying To Cope CD Kritik

Über UNFD ist am 10. Mai 2024 die Platte “The Cycles Of Trying To Cope” von Like Moths To Flames erschienen. Die im Jahre 2010 gegründete amerikanische Metalcore-Band hat am 7. Februar die beiden Singles “Paradigm Trigger” und “Angels Weep” veröffentlicht. Zum ersten Track gibt es auch ein Musikvideo. Am 7. März 2024 erschien die dritte Single “Kintsugi” zusammen mit einem weiteren Musikvideo. Bei “Kintsugi” handelt es sich um eine alte japanische Kunst, zerbrochene Keramik mit Gold, in anderen Fällen auch mit Silber oder Bronze, zu reparieren.

© Like Moths To Flames – The Cycles Of Trying To Cope

Die Band selbst sagt über den Song: “When things go wrong, I think we are left to pick up the pieces and forced to choose which piece to leave with. If it’s not possible to leave with everything the way it was before it broke, how do you know what piece to hold onto?” Meines Erachtens was ganz anderes. Aber gut.

Track Nummer 10 ist wahrscheinlich mein Favorit von diesem Album. “The Depths I Roam” hat viele Momente, die ich in den meisten anderen Stücken vermisse. Die Gruppe sagt dazu: “I think we all have a place that we go when we feel uneasy and on the edge. Thinking too much. Dragging yourself through the depths for the sake of feeling something.” Und ja, damit kann ich – und wahrscheinlich auch viele andere – mich identifizieren und darin wiederfinden.

Zum Album generell: ““The record encapsulates the many varying emotions we go through when trying to grow through life. The last few years, I really tried to harness some of those emotions as a catalyst to get through whatever I was going through at the time. I think we all have our own unique ways to cope and these are mine” Chris Roetter (Lead-Sänger der Band seit der Gründung)

Insgesamt nicht so meine Tasse Tee. Vielleicht bin ich auch dem Metalcore entwachsen oder ich finde die Platte einfach in zu großen Teil unzugänglich und anstrengend. Kaum Momente, die mich abholen und mitreißen. Handwerklich gewiss nicht schlecht und weit davon entfernt eine schlechte Platte zu sein. Vielleicht auch einfach ein ungünstiger Moment, dass ich mir die Scheibe angehört habe. Fans werden sich darüber freuen und wahrscheinlich schon sich auf das nächste Album freuen.

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon