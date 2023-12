Die Ärzte veröffentlichen “Geräusch” wieder auf Vinyl

Die Ärzte veröffentlichen im Jahr 2003 ihr – damals – neues Studioalbum namens “Geräusch”. Es ist so wie immer bei die ärzte, sie haben wieder etwas gemacht, was sie nie zuvor getan haben. Es ist ein Doppelalbum geworden mit Punk, Jazz, Hardrock und mehr. Ein wilder Stilmix. Jetzt wird es dieses Werk wieder auf Vinyl geben.

© die ärzte – geräusch (Artwork)

„GERÄUSCH“ erscheint ausschließlich als Vinyl-Doppelalbum (inklusive Downloadcode) am 22. März 2024.

Vorbestellungen sind ab 18. Januar 2024 unter dieaerzte.lnk.to/geraeusch, bei allen Plattenhändlern um die Ecke und bei den einschlägig bekannten Mailordern möglich. (Weitere Vinylausgabe in chronologischer Reihenfolge in Vorbereitung.)

Alle weiteren Infos zum Album gibt es hier:

www.bademeister.com/diskografie/geraeusch

Außerdem versteigert die Band den Award zum Album.

Dazu heißt es:

“Parallel zu den gerade stattfindenden Vinyl-Wiederveröffentlichungen der DIE ÄRZTE werden zugehörige Awards, die ihnen in Form von „Goldenen“ und „Platin-Schallplatten“ verliehen wurden, versteigert.

Die Versteigerung von Awards zum Album „Geräusch“ kommt jeweils zu gleichen Teilen

„Containerprojekt für obdachlose Frauen in Hamburg“ und „Notübernachtung für Frauen – GEBEWO pro / Berlin“ zu Gute.

www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung/arme-und-obdachlose/containerprojekt-fuer-frauen/

www.gebewo-pro.de/notuebernachtung-fuer-frauen

BELA dazu:

„Der Winter hat bereits begonnen & trifft wieder ganz besonders hart die Menschen ohne Wohnung. Frauen sind dem Leben auf der Straße noch schutzloser ausgeliefert, darum gehen die Spenden an zwei Projekte die obdachlosen Frauen Unterkunft & Wärme anbieten können.

Grad im Winter kann man wirklich viel tun. Wer gern etwas spenden will (Sachspenden und/oder Geld), findet garantiert auch Organisationen in der persönlichen Nähe, wie die zahlreichen Tafeln.e.V. oder Ähnliches.“

Die Erklärung zu allen Award-Versteigerungen gibt es auf:

www.bademeister.com

Hier darf vom 11. März, 20 Uhr bis zum 21 März 2024, 20 Uhr geboten werden:

www.ebay.de/usr/hotactionr0

*) Bitte beachtet, dass weder „Gold“- noch „Platin“-Platten aus Gold bzw. Platin hergestellt worden sind und somit der Material- den ideellen Wert weit unterbietet.”

