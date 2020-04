Die Bücher der Magie Band 2 von Kat Howard und Tom Fowler Comickritik

Tim Hunter wird in der Zukunft einer der größten Magier der Welt. Das sagt jedenfalls die Prophezeiung, die es um eine Person gibt. Leider besagt diese aber auch, dass er nach seiner Art Ausbildung seine Magie entweder für das Gute einsetzen wird und damit die Welt rettet, oder für das Böse einsetzt und damit die Welt in den Abgrund reißen wird.

Im Moment steht Tim aber noch am Anfang seiner Karriere als Magier und wird von seiner Literaturlehrerin Dr. Rose in Magie unterrichtet. Dies ist im Moment auch mehr als wichtig, denn Tims beste Freundin Ellie Jones ist verschwunden. Zusammen mit Dr. Rose begibt sich Tim in die Faerie Welt in der er vor vielen Jahren schon einmal war. Leider kann er sich nicht mehr an diesen Aufenthalt erinnern.



Erst nach einem Ausflug mit den dort lebenden Kreaturen auf den örtlichen Markt und einen Ausflug in den Wald, in dem er auf eine blutige Tat aufmerksam gemacht wurde, bittet er die Herrscherin des Landes um seine Erinnerungen. Diese kehren so schlagartig auf ihn zurück, dass er sofort wieder in die reale Welt zurück geschickt wird.



Dort hat Ellie es in der Zwischenzeit von sich aus geschafft aus dem Gefängnis zu fliehen, in welches sie vom Bibliothekar der Schule gesperrt wurde. Nur durch Glück konnte sie mit Hilfe eines gefangenen Baumes das Buch auflösen in das sie gesperrt wurde und so wieder in die reale Welt kommen. Doch von nun an ist sie mehr als vorsichtig bei Magiern, also auch bei ihrem Freund Tim.



Dieser hat aber nach der Rückkehr in die reale Welt ein ganz eigenes Problem, was eigentlich ein Grund zur Freude sein sollte. Seine Mutter ist plötzlich wieder aufgetaucht und verlangt unmögliche Dinge von ihm. Seltsamerweise fragt sie ihn nach den Büchern, der er von Dr. Rose bekommen hat. Doch was ist der Grund dafür und warum kommt sie gerade jetzt zurück?



Panini Comics veröffentlicht nun beim neuen Unterverlag „DC Black Label“ den zweiten Band von „Die Bücher der Magie“. Dieser zweite Band ist ebenso wie der erste Teil dieser Geschichte von Autorin Kat Howard und Zeichner Tom Fowler. Diese führen die Geschichte ebenso spannend weiter wie sie im ersten Band angefangen hat. Dabei führen sie nicht nur die Handlungsfäden der vorherigen Geschichten zu einem Ende, sondern führen diese auch noch einen Schritt weiter.



Da sie sich in der Rahmenhandlung auf die „Bücher der Magie“ Geschichte von Sandman Schöpfer Neil Gaiman berufen, tauchen auch in dieser Neuinterpretation der Serie viele bekannte Figuren auf. So ist auch Faerie dort schon einmal aufgetaucht und die verlorenen Erinnerungen beziehen sich auf diese erste Geschichte und das erste Auftauchen von Tim Hunter.



Jedes Mal wenn ich die Cover zu „Die Bücher der Magie“ sehe muss ich an den anderen großen Magier aus England denken. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Geschichte von Neil Gaiman beziehungsweise die Zeichnungen von John Bolton die Inspiration für Joanne K. Rowlings „Harry Potter“ war.



Howard und Fowler machen mit dieser Neuinterpretation aber einen wirklich guten Job. Die Handlung schreitet voran und man erhält immer wieder kleine Hinweise, wie es weitergehen könnte, aber niemals zu viel. Dadurch bleibt die Geschichte spannend und die Leser bleiben in der Handlung gefesselt. Vor allem das Ende dieses Bandes ist schockierend und lässt die Erwartungen auf den dritten Band nur noch größer werden.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkten