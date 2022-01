Die Weisse Lilie Staffel 4 Dunkle Erkenntnis Hörspielkritik

Auftragskiller Daniel Porter ist es endlich gelungen den Politiker Michael Howard zu stellen. Dieser erinnert Porter aber an die Vergangenheit, so dass Daniel sich nicht mehr sicher ist, was richtig und was falsch ist. Zuerst einmal führt er seinen Auftrag nicht aus und lässt Howard am Leben. Dann beginnt sein neuer, eigentlicher Auftrag – die Suche nach Sean Mitchell, der im Kosovo als Gangster „der Amerikaner“ bekannt war.

Die Weisse Lilie Staffel 4 Dunkle Erkenntnis



Obwohl Daniel den Politiker verschont hat, ist er kurze Zeit später tot. Eine Tonbandaufnahme belegt, dass es scheinbar ein Polizist war, der Howard erschossen hat. Da Samuel Haden einen eher seltsamen Lebenslauf und Spielschulden in Howards Kasino hat. Sein Partner Henry Miles glaubt zwar nicht daran, doch schon kurz darauf steht mit Lamar Johnson der Heimatschutz im Polizeirevier und nimmt Samuel fest.



Gleichzeitig sind die Journalistin Samira Barzani und die Kryptographin Carol Nolesco auf der Flucht vor der weissen Lilie. Diese Gruppierung hat es auf die beiden Frauen abgesehen, da Samira einen USB-Stick aus dem Büro von Michael Howard entwendet hat, der kompromittierende Informationen über die Organisation und auch über deren Pläne enthält.



Da sie den Stick immer nur kurz nutzen können und dann verschwinden müssen, reisen sie von Deutschland in die Türkei um dort Samiras Bruder Eraydin zu treffen. Dieser ist dort ein gefeierter Journalist und wittert seine große Chance, indem er einen Enthüllungsbericht schreibt. Leider vergisst er alle Vorsichtsmaßnahmen, so dass er nun mit auf der Flucht ist.



Daniel Porter ist es unterdessen mit Hilfe seines Freundes Jerry Finnegan gelungen Sean Mitchell aufzuspüren und in dessen Haus einzudringen. Der Plan war eigentlich nur Mitchell zur Rede zur Stellen, doch dann gerät alles aus dem Ruder. Mitchell eröffnet Daniel, dass er die ganze Zeit der Mann im Hintergrund war. Daniel ist fassungslos, was Mitchell für seine Flucht in den Panikraum nutzt.



Bevor aber die alarmierten Behörden kommen können gelingt es Daniel noch einige Fotos von Dokumenten in Mitchells Büro zu machen. Was er und Jerry darauf entdecken ist unfassbar. Die weisse Lilie plant einen Terroranschlag in den USA. Um dies zu verhindern benötigen die beiden ehemaligen Soldaten aber Verbündete, die sie in ihrem ehemaligen Gegner Henry Miles finden…

Die Hörspielreihe „Die weisse Lilie“ war ja noch nie so wirklich leichte Kost. Was als Krimi mit einem leicht politischen Hintergrund begann, hat sich ganz schnell in einen überaus gut durchdachten und brutalen Polit-Thriller gewandelt. Dabei wird die Handlung nicht einfach aus dem Hut gezaubert, sondern über die ganze Reihe hinweg gibt es immer wieder kleine Andeutungen.



Diese vierte Staffel setzt eigentlich direkt bei den Ereignissen von Staffel zwei ein, wobei die Handlug aus Staffel dri mehr als wichtig für die Geschichte ist. Nur mit den Informationen und den Figuren die in dieser Staffel auftauchen kann man die Geschehnisse in „Dunkle Erkenntnis“ verstehen.



Wie auch schon in den drei vorherigen Staffeln konnten Benjamin Oechsle und Timo Kinzel als Verantwortliche für das Hörspiel wieder auf Martin Sabel als Daniel Porter sowie Tim Knauer als Jerry Finnigan, Stephan Benson als Henry Miles, Timo Kinzel als Samuel Haden, Céline Fontanges als Samira Barzani, Sonja Szylowicki als Carol Nolesco und Achim Buch als Sean Mitchell in den Hauptrollen setzen.



Dazu kommen in dieser groß angelegten Produktion noch die Stimmen von Sascha Rotermund, André Beyer, Holger Mahlich, Ulrike Johannson, Tilman Borck, Norman Matt, Susanne Sternberg, Simona Pahl, Marc Schülert, Tetje Mierendorf, Daniel Welbat, Tammo Kaulbarsch, Dirk Hardegen, Holger Löwenberg, Johannes Semm, Kai Henrik Möller, Tina Eschmann, Wolfgang Riem, Uve Teschner sowie Benjamin Oechsle selbst.



Erneut ist es den Machern gelungen einen gut durdachten Thriller zu produzieren, bei dem nicht nur die Stimmen, sondern auch die Soundeffekte überzeugen. Leier gibt es einige Abschnitte in der Handlung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wie kann es zum Beispiel sein, dass jemand auf der Flucht mit einem Handy lange telefoniert, wenn der Standort jetzt schon mehrere Male entdeckt wurde?



Wie man es sich bei so einer groß angelegten Handlung schon denken kann, gibt es auch hier im Laufe der Geschichte einige Opfer zu betrauern. Am besten ist es, dass man niemals mit einer Figur sympathisiert – schon im nächsten Moment könnte sie tot, oder ein Verräter sein.



Oechsle und Kinzel haben mit dieser vierten Staffel ihrer Hörspielreihe wieder eine hervorragende Arbeit abgelegt. Leider war die Zeitspanne zwischen den Veröffentlichungen jetzt so groß, dass ich die ganze Serie noch einmal von vorne hören musste um mich wieder an alle Einzelheiten zu erinnern. Persönlich hoffe ich, dass wir Hörer jetzt nicht zu lange auf die Fortsetzung warten müssen, denn das Ende verspricht eine großartige Fortsetzung.



Meine Meinung: 9 von 10 Punkten