Doctor Who New Year Special Tödlicher Fund DVD Kritik

Der Doktor (Jodie Whittaker) und ihre drei Begleiter Graham (Bradley Walsh), Ryan (Tosin Cole) und Yasmin (Mandip Gill) reisen durch Zeit und Raum um verschiedene Arten des Neujahrsfeuerwerks zu genießen. Plötzlich erreicht die TARDIS ein Notsignal von der Erde, so dass der Doktor unverzüglich dorthin muss.

Der Grund für dieses Notsignal sind die beiden Archäologiestudenten Lin (Charlotte Ritchie) und Mitch (Nikesh Patel), die zufällig eine Kreatur wiedererwecken. Diese wurde vor vielen Jahrhunderten im Kampf besiegt und die Überreste sollten an drei verschiedene unerreichbare Orte der Erde gebracht werden. Bei zwei Teilen hat es auch funktioniert, nur der dritte Teil liegt immer noch unter Sheffield.

Nun ist dieser Teil unter dem Rathaus wiederentdeckt worden und ruft seine anderen Stücke zu sich. Nach einem kurzen Schreck geht Lin in die Dunkelheit der Kanalisation und entdeckt dort ein tintenfischähnliches Monster. Als der Doktor mit der TARDIS erscheint, ist dieses Monster aber scheinbar schon geflohen.

Doch weit gefehlt, denn das Monster hat sich irgendwie mit Lin verbunden und nutzt diese nun als Fortbewegungsmittel, um seine Ziele zu erreichen. Dies ist natürlich die totale Vernichtung, denn wie der Doktor nach kurzer Nachforschung herausfindet handelt es sich bei dem Wesen um einen Späher der Daleks – die Erzfeinde des Doktors.

Dieser ist wohl schon vor Jahrhunderten auf die Erde geschickt worden, um diese für sein Volk untertan zu machen. Nun scheint endlich der Zeitpunkt gekommen zu sein, doch da hat jemand die Rechnung ohne den Doktor und seine Familie gemacht.

Nach einer ausgezeichneten elften Staffel und einer überaus erfrischenden Jodie Whittaker als dreizehnter Doktor veröffentlicht die BBC nun mit dem New Years Special das Ende der elften Staffel. Da man sich vorher eher auf Weihnachtsspecials spezialisiert hatte, ist dieses Neujahres Special – ebenso wie der dreizehnte Doktor und die Geschichten um sie herum – ein kompletter Neuanfang.

Mit „Resolution“ oder „Tödlicher Fund“ bieten Autor Chris Chibnall und Regisseur Wayne Yip den Fans etwas, was man in dieser Staffel bisher vermisst hatte – die Daleks. Dieses sind die ältesten und mit auch die gefährlichsten Feinde des Doktors und müssen aus meiner Sicht in irgendeiner Art und Weise bei Doktor Who auftauchen.

Das Special an sich war recht unterhaltsam und hat bei der Neubelebung der Daleks auch einige Parallelen zur Neubelebung des Doktors gehabt. So hat Lin beispielsweise auch eine Dalekhülle gebaut, ähnlich wie der Doktor ihren Schallschraubenzieher. Doch auch so hat diese Episode die Staffel abgerundet, da man endlich auch Ryans Vater Aaron (Daniel Adegboyega) kennenlernen durfte und man nun weiß, was Ryan eigentlich wirklich antreibt.

In Verbindung mit der ebenfalls bei Polyband erschienen Staffel ist dies ein großartiger Abschluss. Jodie Whittaker wächst erneut über sich hinaus und ist ein wirklich hervorragend durchgedrehter Doktor, der dennoch irgendwie geerdet ist. Man sollte aber die Staffel für dieses Special kennen, da die Verbindungen zwischen den einzelnen Figuren sonst nicht unbedingt offensichtlich werden.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten