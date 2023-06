Engst mit neuer Single “Geschichte schreiben” samt Musikvideo

Die Band Engst hat mit ihrer neuen Single “Geschichte schreiben” samt Musikvideo einen Vorboten für das dritte Studioalbum veröffentlicht. Dieses wurde von den Berlinern für Herbst 2023 angekündigt. Matthias Engst, Sänger und Songschreiber von ENGST, freut sich fast ein wenig diebisch, wenn man ihm „Massenkompatibilität“ vorwirft: „Ich glaube, viele haben diesen ersten Eindruck von uns. Weil wir musikalisch schon sehr aufgeräumt und poppig klingen können. Wenn man uns, also unsere Fressen, noch nicht live gesehen hat, denken viele: ‚Joah, das ist so eine nette Deutschrock-Punkband.‘ Dann machste mal ne Klavierballade und die Leute sagen: ‚Guck an, der Sänger kann auch singen.“ Kann er wirklich. „Und wenn sie uns dann live sehen, wie wir abgehen auf der Bühne und wie zugehackt ich bin in Sachen Tattoos, denken sie: ‚Woah, das is wild.‘“ Streamen hier, Video weiter unten.

© Engst – Geschichte schreiben Artwork

„Und das ist als Punk kein Zuckerschlecken gewesen. Wird besser, aber hier gab’s immer viele Nazis und die haben mich auch schon mal zu packen gekriegt und mich ziemlich zugerichtet.“

„Als ich mit meiner ersten Punkband damals, da war ich so 22,23 erste, minimale Erfolge hatte, dachte ich gleich: Jetzt geht’s los. Damals hab ich auch noch gestofft und Drogen genommen und so ne Pisse. Ich kam überhaupt nicht klar, bis ich mal so derangiert in meinem Zimmer aufgewacht bin, dass mir klar wurde. Ich muss was machen.“

„Geschichte schreiben“ ist der Vorbote für das noch in diesem Jahr erscheinende Album „Irgendwas ist immer“.

Im Herbst geht es für die Band aus Berlin auf ausgiebige Tournee:

ENGST LIVE 2023

Support: Bluthund

09.11.2023 A-Wien – Chelsea

10.11.2023 München – Backstage

11.11.2023 Stuttgart – Im Wizemann

12.11.2023 CH-Zürich – Exil

17.11.2023 Hannover – Musikzentrum

18.11.2023 Düsseldorf – Zakk

19.11.2023 Hamburg – Grünspan

23.11.2023 Frankfurt – Das Bett

24.11.2023 Leipzig – Täubchenthal

25.11.2023 Berlin – Columbia Theather

© Engst Live 2023