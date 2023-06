Feine Sahne Fischfilet: Neues Video „Wenn wir uns sehen“

Feine Sahne Fischfilet haben mit “Wenn wir uns sehen” eine neue Single samt Musikvideo veröffentlicht. In dem Song thematisiert die Band die Situation der Fliehenden auf dem Mittelmeer. Die Single stammt aus dem aktuellen Studioalbum “Alles glänzt”.

„Wenn wir uns sehen“ ist ein Lied für Dariush Beigui, einen Freund der Band, der seit Jahren als Kapitän in der Seenotrettung aktiv ist. Vor allen Dingen geht es aber um die Situation auf dem Mittelmeer und die vielen Fliehenden, die dort jeden Tag sterben oder um ihr Leben fürchten.

© Feine Sahne Fischfilet – Wenn wir uns sehen Single Cover

Über die Entstehung des Liedes erzählt Monchi, der Sänger von Feine Sahne Fischfilet:

“2018 war ich zusammen mit Dariush auf Lesbos. An Land standen wir vor dem Lager Moria. Mir gehen diese Bilder bis heute nicht aus dem Kopf. Wie krass muss es für die Menschen sein, die in solcher Hölle zusammengepfercht werden? Wie krass muss es für Menschen wie Dari sein, die dort immer und immer wieder hinfahren und versuchen zu helfen? Dariush ist jedoch nicht nur Seenotretter, sondern in erster Linie ein toller Mensch, ein Freund, mit dem man feiern, diskutieren, lachen, streiten, pöbeln kann. Und während wir dieses Video hier veröffentlichen, ist Dariush grad schon wieder auf Sizilien! In ein paar Tagen fährt er wieder aufs Mittelmeer. Menschen vor dem Ersaufen retten! Heute, am Tag der Veröffentlichung, findet auf Trapani in Sizilien ein Verfahren statt, eine wichtige Vorverhandlung zu dem anstehenden Prozess gegen insgesamt 21 Seenotretter*innen, zu denen auch Dariush gehört. Alle Informationen dazu findet man hier: https://www.borderline-europe.de/Iuventa

Zur Unterstützung der Angeklagten in dem Prozess wurde von einigen von ihnen ein Konto für die Prozesskostenhilfe des seit bereits einigen Jahren andauernden Verfahrens eingerichtet. Die kalkulierten Kosten gehen nun schon auf über 1 Million € zu.

Feine Sahne Fischfilet rufen zu Spenden zur Unterstützung der 21 Angeklagten unter folgendem Konto auf:

Klimagerechtigkeit für alle

IBAN DE06 2585 0110 0230 7243 53

BIC NOLADE21UEL

Verwendungszweck: SAR”

FEINE SAHNE FISCHFILET

“KOMM MIT AUFS BOOT” – OPEN AIRS 2023

Präsentiert von Visions, Ox-Fanzine & livegigs.de, True Rebel und Grüne Boje

Tickets für die „Komm mit aufs Boot“-Open Airs 2023 gibt es bei Tix for Gigs oder überall da, wo es Tickets gibt.

30.06.2023 Karlsruhe, Kulturbühne

14.07.2023 Dortmund, Westfalenpark

15.07.2023 Dresden, Filmnächte am Elbufer

22.07.2023 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof

29.07.2023 Berlin, Wuhlheide

18.08.2023 Hamburg, Open Air am Großmarkt

26.08.2023 Losheim, Strandbad Open Air

FEINE SAHNE FISCHFILET

FESTIVALTERMINE 2023

01.07.2023 CH-St. Gallen, Open Air St. Gallen

– 09.09.2023 Jarmen, Wasted in Jarmen Festival