Filter mit neuer Single “Face Down”

Die Alternative-Industrial-Rock-Pioniere Filter haben mit “Face Down” eine neue Single via Golden Robot Records veröffentlicht. Das Stück folgt dem Release von “For The Beaten”, welches die erste neue Musik im Oktober 2022 war, die über das Label veröffentlicht wurde. Geschrieben wurde “Face Down” von Filter-Gründer Richard Patrick und wird auf dem kommenden Studioalbum der Gruppe, das in 2023 erscheinen soll, enthalten sein.

© Filter – Face Down Artwork

“‘Face Down’ speaks to the hate and negativity plaguing the world today,” sagt Patrick. “I wrote it after being inundated with lies, deceptions, and pure vitriol I saw on social media. I’m pumped. I can’t wait for everyone to hear the full album.”

Produziert wurde das Stück von Brian Virtue.