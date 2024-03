Folkfield Festival 2024: Lineup vollständig und Schandmaul-Sänger Thomas Lindner kehrt zurück

Das Folkfield Festival 2024 verkündete kürzlich das vollständige Lineup. Außerdem kehrt Schandmaul-Sänger Thomas Lindner zurück auf die Bühne. Das Festival wurde letztes Jahr wegen der Krebserkrankung von Sänger Thomas um ein Jahr verschoben. (Wir berichteten darüber)

Nach mehreren anstrengenden Operationen, Chemo.- und Bestrahlungstherapien kehrt Thomas Lindner wieder auf die Bühne zurück. Kräftemäßig reicht es nicht für eine komplette am Gesang, daher werden Georgij Makazaria (ehemals Russkaja) und Marco Klingel, der seit vielen Jahren der Vocal-Coach von Thomas bei den Musikproduktionen und seither ein guter Freund der Band ist, ihn unterstützen. Georgij wird Thomas und die Band beim Folkfield Festival unterstützen und es wird noch mehrere Special Guests geben.

Es gibt auch einen Mittelaltermarkt und die Möglichkeit zum Zelten.

Tickets sind erhältlich unter www.powerticket.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Bisher gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Außer dem Folkfield Festival gibt es noch weitere Schandmaul Livetermine:

Samstag 11.05.24 Worms – Mittelaltermarkt Spectakulum mit Georgij Makazaria

Samstag 06.07.24 RockHarz Festival – Balenstedt mit Marco Klingel + Special Guest

Sonntag 11.08.24 Mera Luna Festival – Hildesheim mit Georgij Makazaria

Freitag 06.09.24 Mediaval Festival – Selb mit Georgij Makazaria

Folkfield Festival 2024

am 13.und 14.09.2024 Gelsenkirchen / Amphitheater mit:

Schandmaul

Versengold

Subway to Sally

Fiddler´s Green

dArtagnan

The O´Reilly´s and the Paddyhats

Tanzwut

Rauhbein

Letzte Instanz

Veranstalter: Headline Concerts

© Folkfield Festival 2024

