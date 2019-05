Follow the Money Staffel 2 DVD Kritik

Ein Jahr ist seit dem Energreen Skandal vergangen und die ehemalige Anwältin Claudia Moreno (Natalie Madueño) wird nun nach dem Verbüßen eines Teiles ihrer Haftstrafe auf Bewährung entlassen. Da in ihrem alten Beruf niemand eine Straftäterin einstellen möchte, muss sie sich mit einem Job als Kellnerin durchschlagen – bis Knud Christensen (Waage Sandø) erneut ihren Weg kreuzt und ihr erneut eine Jobangebot macht. Claudia kann ihm aber nicht so einfach verzeihen und schlägt dieses aber erst einmal aus.

Kurz darauf stellt sich Claudia bei der aufstrebenden Absalon Bank. Diese steht scheinbar kurz vor dem Aufkauf durch die Nova Bank von Christensen, was Claudia zu verhindern versucht. Dazu muss sie zuerst aber mal die Geschwister Simon (David Dencik) und Amanda Absalonsen (Sonja Richter) auf ihre Seite bringen um nicht nur die Bank zu retten, sondern auch ihren persönlichen Rachefeldzug gegen Knut Christensen zu Ende zu bringen.

Gleichzeitig sind Mads Justesen (Thomas Bo Larsen) und sein Kollege Alf Rybjerg (Thomas Hwan) immer noch auf der Suche nach dem verschwundenen Alexander „Sander“ Sødergren (Nikolai Lie Kaas), dem Chef von Energreen.

Durch einen unglücklichen Zufall trifft Mads auf den Schreiner Hans Peter (Søren Mallig), der behauptet von der Nova Bank in den Bankrott getrieben worden zu sein. Als letzter Ausweg sieht Hans Peter nur eine Geiselnahme in der Nova Bank, bei der er sein Leben lässt. Nun ist Mads endlich doch an dem Fall interessiert und muss sich zusammen mit Alf einem System von Korruption, Unterschlagung und heimlichen Absprachen stellen.

Unterdessen wird der ehemalige Autoknacker Nicky Rasmussen (Esben Smed Jensen) von P. (Claes Jungmark) immer tiefer in das skrupellose Treiben der Machtbesitzer eingearbeitet. Vor allem, nachdem P. einen Herzinfarkt hatte, muss Nicky nun alle Aufgaben auf einmal übernehmen. Leider gehört zu diesen Aufgaben auch Mord. Das einzige was Nicky noch auf der richtigen Spur hält sind seine Familie und sein Partner Bimse (Lucas Hansen), doch wie lange werden sie ihn noch erden können, bevor er ganz auf die düstere Seite abdriftet?

Mit der zweiten Staffel von „Follow the Money“ setzen die Macher nicht genau am Ende der ersten Staffel an, sondern über 1 ½ Jahre später. Dennoch ist es eigentlich immer noch die gleiche Handlung.

Die Hauptfiguren sind immer noch die gleichen und eigentlich ist der Fall von Mads und Alf auch immer noch der gleiche. Nur der Nebenfall ist ein anderer. Während es in der ersten Staffel Energreen war, ist es in der zweiten Staffel die Absalon Bank. Natürlich ist bei beiden Fällen Claudia Moreno beteiligt, die das Bindeglied zwischen den Fällen ist.

Während ich die erste Staffel noch recht spannend fand, ist die zweite Staffel doch recht langatmig und es kommt auch nie so richtig Spannung auf. Die Handlung war verworren, und das Schachspiel zwischen den Banken hat nicht wirklich für Aufsehen gesorgt.

Die Entwicklung der Figuren war in Ordnung, auch wenn ich mich oft gefragt habe, warum sie gerade dieses Vorgehen wählen beziehungsweise, warum man Claudia Moreno erneut in so eine hohe Position befördert.

Dennoch war die Langentwicklung der Handlung recht interessant. Die Hintergründe hinter allem sind mehr als komplex und auch die tiefe Verwurzelung in die europäische Wirtschaft und die dänische Politik sind mehr als interessant. Leider war dies aber zu wenig für die Menge an Episoden.

Meine Meinung: 7 von 10 Punkten