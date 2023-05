Ghost teilt Cover von Iron Maidens “Phantom Of The Opera”

Ghost haben ihr Cover von Iron Maidens Klassiker “Phantom Of The Opera” geteilt. Diese stammt von der kommenden “Phantomime”-EP. Es ist der zweite Track von dem Release. Im letzten Monat erschien ein Cover von “Jesus He Knows Me” von Genesis. Die EP wird am 18. Mai 2023 via Loma Vista Recordings erscheinen und fünf Coversongs enthalten. Darunter Tracks von Television, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden und Tina Turner.

“Phantomime” Tracklisting:

See No Evil (TELEVISION) Jesus He Knows Me (GENESIS) Hanging Around (THE STRANGLERS) Phantom Of The Opera (IRON MAIDEN) We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) (Tina Turner)

© Ghost – Phantomime Cover Artwork

Die Band hat schon einige Cover auf Lager wie “Here Comes The Sun” von The Beatles, “I’m A Marionette” von ABBA, “Waiting For The Night” von Depeche Mode, “If You Have Ghosts” von Roky Erickson, “Enter Sandman” von Metallica, “It’s A Sin” von den Pet Shop Boy und “Missionary Man” von Eurythmics um nur eine Auswahl zu nennen.