Green Day veröffentlichen 3 “Dookie” Outtakes

Green Day haben drei bisher unveröffentlichte Outtakes aus den “Dookie” Aufnahme-Sessions veröffentlicht. Darunter sind “Walking The Dog”, “409 In Your Coffeemaker” und “Christie Road”. Die Songs werden auf der kommenden 30th Anniversary Edition des besagten Albums erscheinen. Das Set wird als 6-fach Vinyl, 4 CDs und digital ab dem 29. September erhältlich sein. Green Day veröffentlichten zuletzt ihr Longplayer “Father Of All Motherfuckers” in 2020. Hört euch die Stücke unten an:

Bei “Walking The Dog” soll es sich um einen Rufus Thomas Song gleichen Namens handeln. Musikalisch soll der Track aber näher am Cover der Rolling Stones liegen. Die Aufnahmen stammen von 1993 und sind Teil der “Dookie”-Demo-Tapes.

“409 In Your Coffeemaker” ist ein Stück über die Schuljahre und wenn man aus diesem Konstrukt entlassen wird. Formula 409 ist ein Putzmittel und natürlich wird es im Kaffee bescheiden schmecken. Aber der Track handelt auch davon, dass die Schule dir nicht dabei hilft, deinen Weg im Leben zu finden oder dich fragt, wohin du in Zukunft gehen möchtest. Das Konstrukt schubst dich einfach in eine bestimmte Richtung, bei der irgendwer irgendwo in seinem Büro meint, dass dieser Weg gut und erstrebenswert ist. Aber wenn dich der Weg nicht interessiert, denkst du dein ganzes Leben darüber nach, wo du falsch abgebogen bist.

“Christie Rd.” gab es schon zu “Kerplunk” Zeiten und wurde nochmals aufgenommen, erschien aber dann doch nicht auf dem Album.

