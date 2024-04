Johnny Cash: Neues Album “Songwriter” basiert auf unveröffentlichte Demotapes

Am 28. Juni 2024 erscheint von Johnny Cash ein neues Album mit dem Titel “Songwriter”, welches auf bisher unveröffentlichte Demotapes von 1993 basiert. Erscheinen wird das Release via Mercury Nashville/UMe. Das Album „Songwriter“ vereint insgesamt 11 Tracks aus der Feder von Cash. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Zum Song “Well Alright” gibt es weiter unten einen Stream samt Visualizer.

© Johnny Cash – Songwriter (Artwork)

Damals umfasste die Karriere des Musiker bereits rund vier Dekaden, er hatte kein Label beziehungsweise wechselte diese. Es gab wohl keinen festen Deal und damit auch keine Verpflichtungen. Die Aufnahmen fanden in den LSI Studios in Nashville statt. “Es handelte sich dabei ausschließlich um Stücke, die er in den Jahren davor selbst verfasst hatte. Das Studio gehörte damals seiner Tochter Rosey und dem Schwiegersohn Mike Daniels: Wo er doch schon diese Songideen auf eigene Faust festhalten wollte, fanden die Aufnahmen schließlich dort statt, um der Familie damit finanziell ein wenig unter die Arme zu greifen. Wenig später dann begegnete Johnny dem US-Producer Rick Rubin – womit der Grundstein für die unglaublich wichtige und produktive letzte Phase von Cashs Leben und Karriere gelegt war. Zugleich wurden besagte Songskizzen damit erst mal wieder auf Eis gelegt und wanderten vorerst in die Schublade…”

John Carter Cash, der Sohn von Johnny & June Carter Cash, entdeckte die Demoaufnahmen rund drei Jahrzehnte später wieder und reduzierte sie auf ihre Essenz: Johnnys unverkennbaren Gesang, eingerahmt von seiner Gitarrenbegleitung. Der Sohn und Co-Produzent David „Fergie“ Ferguson“ luden dafür eie eine Reihe von Gästen ins Studio, die schon früher mit dem Man in Black gespielt hatten – u.a. den Gitarristen Marty Stuart, den inzwischen verstorbenen Bassisten Dave Roe oder auch den Schlagzeuger Pete Abbott. Sie trafen sich in der „Cash Cabin“ in Hendersonville, Tennessee, also genau dort, wo Johnny Cash früher schon gearbeitet hatte, um diesen Stücken neues Leben einzuhauchen und die Essenz seines Songwritings herauszuarbeiten. Später wurden noch weitere Gastbeiträge von Leuten wie Dan Auerbach und Vince Gill aufgenommen, um das „Songwriter“-Album zu komplettieren.

Erste Single „Well Alright“, hier reinhören (Visualizer):

Das Album „Songwriter“ erscheint digital (Stream/DL) sowie physisch als CD und in unterschiedlichen Vinyl-Konfigurationen – u.a. als Standard-LP (schwarz) sowie als jeweils limitierte LP-Editionen in verschiedenen Farben.

JOHNNY CASH – „SONGWRITER“ TRACKLIST

CD/DIGITAL

Hello Out There Spotlight Drive On I Love You Tonite Have You Ever Been to Little Rock? Well Alright She Sang Sweet Baby James Poor Valley Girl Soldier Boy Sing It Pretty Sue Like A Soldier

VINYL

Side A

Hello Out There Spotlight Drive On I Love You Tonite Have You Ever Been To Little Rock?

Side B

Well Alright She Sang Sweet Baby James Poor Valley Girl Soldier Boy Sing It Pretty Sue Like A Soldier

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon