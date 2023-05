Heinrich veröffentlichte kürzlich eine neue EP. Wer den Künstler noch nicht kennt. Es ist in deutscher Synth-Punk-Minimalist. Die EP hört auf den sperrigen Namen “Your Louisiana License Plate Does Not Give You the Right to Lie to a Child” und enthält Gastauftritte von Caustic und Vienna Lovich. Anhören könnt ihr das Ganze weiter unten im Bandcamp-Stream:

© HEINRICH! – Your Louisiana License Plate Does Not Give You the Right to Lie to a Child Artwork