I’m Still Alive von Roberto Saviano, Asaf Hanuka Comic Kritik

Am 18. September 2023 ist der Comic “I’m Still Alive” von Roberto Saviano und Asaf Hanuka im Cross Cult Verlag erschienen. Auf 144 Seiten gibt es “Die Geschichte einer tiefen Wunde” wie es heißt. Und weiter geht es in der Vorstellung dieser Veröffentlichung mit folgenden Worten:

I’m Still Alive – Im Fadenkreuz der Mafia von Asaf Hanuka, Roberto Saviano (© Cross Cult)

“Der italienische Journalist Roberto Saviano war sechsundzwanzig Jahre alt, als er sein erstes Buch, Gomorrah, veröffentlichte. Das Buch, von dem weltweit 10 Millionen Exemplare verkauft wurden, war ein detaillierter Bericht über die neapolitanische Mafia, die Camorra, deren Taktiken des organisierten Verbrechens beinah alle Bereiche der neapolitanischen Wirtschaft durchdrungen haben: Regierung, Infrastruktur, Haute Couture und Drogen. Nach der Veröffentlichung von Gomorrah war Savianos Leben ständig von potenziellen Attentätern bedroht, die ihn zwangen, seine Heimat Italien zu verlassen und unter ständigem Polizeischutz zu leben. Zum ersten Mal teilt Saviano seine Gedanken und Erfahrungen aus seinem frühen Leben in Neapel, wo er die Macht und Gewalt der Camorra aus erster Hand erfuhr und heute wieder unter Bewachung lebt.

In Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Zeichner Asaf Hanuka (THE REALIST, THE DIVINE) erkunden Autor und Künstler ein Leben hinter bewaffneten Wachen in einem Gefängnis aus Sicherheit, aus dem mittels Feder und Papier ein bemerkenswerter Ausbruch und Akt des Widerstandes gegen tief verwurzelte Kriminalität und Korruption gelungen ist.” (Verlagsseite zum Buch, unten verlinkt)

Ich lese aktuell noch einen anderen Comic, eher ein Sachbuch, dadurch ein wenig zäher, komplexer und nicht so schnell zu lesen. Ich wollte aber auch, dass sich die Comics, die ich rezensieren möchte, nicht noch weiter ansammeln. Daher habe ich „I’m Still Alive“ gewählt und innerhalb von zwei Tagen durchgelesen.

Allein daran kann man natürlich die Notwendigkeit bei mir nach etwas anderem erkennen aber auch das ich gute, spannende Werke zu schätzen weiß. Sach-bezogene Bücher benötigen bei mir immer mehr Zeit. Aber das ist okay. Ich lese sie trotzdem gerne. Aber eben auch spannendes.

Wie dieses hier. Asaf Hanuka hat die Erzählungen von Roberto Saviano zeichnerisch / künstlerisch unterstützt und herausgekommen ist ein spannendes Comic über ein Leben in einem Schutzprogramm der Polizei. Eines, das schon über 15 Jahre andauert und nur wenige Freiheiten bietet. Mega-spannend und unterhaltsam.

Mehr Infos zum Buch

I’m Still Alive

Im Fadenkreuz der Mafia

von

Asaf Hanuka Roberto Saviano

Erscheinungsdatum: 18.09.2023

17×26, HC, 4c, 144 Seiten

Genre:

Crime/Thriller History Humor

