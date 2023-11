In This Moment – Godmode CD Kritik

“Godmode” ist am 27. Oktober 2023 erschienen und ist das neue, aktuelle Studioalbum von In This Moment. Der achte Longplayer wurde in den Hideout Recording Studios in Las Vegas aufgenommen, beinhaltet insgesamt 10 Tracks. Produziert wurde es von Kane Churko (Ozzy Osbourne, Papa Roach, Five Finger Death Punch) und Tyler Bates (John Wick, Jerry Cantrell, Bush). „Wir können es echt kaum noch abwarten, bis alle hören, was wir dieses Mal aufgenommen haben“, so Howorth.

In This Moment sind:

Maria Brink (Leadgesang), Chris Howorth (Gitarren), Travis Johnson (Bass), Randy Weitzel (Rhythmusgitarre), Kent Diimmel (Schlagzeug) Quelle: Bandinfo

© In This Moment – Godmode (Artwork)

Die Aufnahmen starteten am 28. Januar 2023. Am 23 März erschien mit “I Would Die for You” der erste Track, dieser erschien auf dem Soundtrack von “John Wick: Chapter 4”. Zum Albumstart gibt es direkt ein Cover namens “Army of Me” von der Isländerin Björk. Zumindest laut den Datei-Infos ist es der erste Track. Die Tracklist sieht an anderer Stelle anders aus und dieses Stück erscheint erst an dritter Stelle in der Playlist. Bei mir scheint allerdings keine einziger Stelle in der Tracklist zu stimmen, obwohl die File-Info sich das selbst eingebrockt hat. Anscheinend beginnt das Album mit dem Titeltrack. Aber zurück zum Cover. Ursprünglich wurde er 1992 geschrieben und handelt davon, das manchmal einfach stark sein muss, um seine Dinge geregelt zu bekommen und andere dafür nicht zuständig seien. Hm, schwierig, wenn das stimmen würde. Sag das mal jemand mit Problemen, für die, die Person nichts oder kaum etwas kann. Mental Health zum Beispiel. Mehr als Hilfe suchen kann man sich nicht. Und selbst dann, muss man die richtige Hilfe bei der richtigen Person unter den richtigen Umständen finden.

Die zehn Stücke sind typisch für In This Moment wie zum Beispiel „Sanctify Me“ oder auch jeden anderen Track. Die Stücke sind okay bis gut, je nach meinem Gemütszustand allerdings haute mich während meiner Hör-Sessions kein Track so um, wie die älteren Stücke „Whore“ oder „Blood“. Das Cover ist interessant und die elektronischen Elemente ebenfalls. Nichtsdestotrotz okay. Gibt weitaus schlechteres, was man hören kann.

