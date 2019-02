Inspector Barnaby Volume 29 DVD Kritik

Der britische Kultkommissar Inspector Barnaby aus der Grafschaft Midsomer geht nun schon in die 29. Auflage. Erneut ist wieder Neil Dudgeon als Detective Chief Inspector John Barnaby zu sehen. Dieser ist nun schon ein alter Hase in Midsomer und ist bei den Bewohnern der Grafschaft sowie bei seinen Kollegen berühmt aber auch berüchtigt.

Da Barnaby aber niemals alleine ermitteln kann stehen ihm Detective Sergeant Jamie Winter (Nick Hendrix) zur Seite sowie die Gerichtsmedizinerin Dr. Kam Karimore (Manjinder Virk), die sich aber für eine Stelle in Kanada entscheidet und von Fleur Perkins (Anette Badland) abgelöst.

Diese ist das genaue Gegenteil von Kam und eckt schon beim ersten Aufeinandertreffen mit Barnaby an. Dazu kommen natürlich noch seine Frau Sarah Barnaby (Fiona Dolman) und seine Tochter Betty sowie der Hund der Familie. Diese sind auch immer irgendwie an den Fällen beteiligt, so dass immer die ganze Familie eingebunden ist.

Auch in dieser Staffel gibt es wieder vier spannende Kriminalfälle. Dabei handelt es sich um die letzten drei Fälle der britischen Staffel 19 sowie den ersten Fall von Staffel 20. Bei den Fällen handelt es sich um:

Streicheln und Töten (Red in Tooth and Claw)

Stolz, Mord und Vorurteil (Death by Persuasion)

Die verfluchte Neun (The Curse of the Ninth)

Mord nach altem Rezept (The Ghost of Causton Abbey)

In der ersten Episode „Streicheln und Töten“ wird während einer jährlich stattfindenden Kleintiershow ein Mann ermordet. Dieser hat scheinbar in der Nacht die Tiere freigelassen und musste dafür offensichtlich sterben. Leider ist dabei ein preisgekrönter Hase verschwunden, der auch in diesem Jahr wieder als Favorit galt. Barnaby und Winter nehmen die Ermittlungen auf und finden einen Zusammenhang mit dem örtlichen Wohnungsmakler. Kurz danach geschieht ein weiterer Mord…

In der zweiten Episode „Stolz, Mord und Vorurteil“ wird eine junge Frau während eines Jane Austin Themenevents brutal im Wald erstochen. Einziger Zeuge ist eine Drohne, die diesen Mord gefilmt hat. Bevor Barnaby und Winter dieses aber herausfinden gibt es noch mehrere Tote. Trotzdem ist das große Jane Austin Event ein voller Erfolg, bis die düstere Wahrheit ans Licht kommt…

„Die verfluchte Neun“ führt Barnaby und Winter in die Welt der Musik. Ein Geiger wurde kurz vor seinem großen Auftritt als erste Geige brutal ermordet. In seinem Mund hat er das Notenblatt einer neunten Symphonie, welche meistens ein Anzeichen für den Tod, oder Untergang des Künstlers war.

Nun hat der Dirigent und Befürworter des Künstlers seine eigene neunte Symphonie geschrieben, was viele Fans und Bewunderer als noch schlechteres Vorzeichen sehen. Bei einer Filmvorführung gibt es dann den nächsten Tote, so dass die Uraufführung in Gefahr ist. Doch das ist noch lange nicht alles, denn die Wahrheit hinter allem ist viel schlimmer als alles Geahnte.

Im letzten Teil dieser Box „Mord nach altem Rezept“ entdeckt eine Mitarbeiterin einer kleinen Brauerei am Morgen nach der Eröffnung eine Leiche im Braukessel, bei der es sich um einen ortsbekannten Schriftsteller handelt. Was er genau dort wollte, lässt sich schwer herausfinden, da er scheinbar keine Feinde hatte.

Er bleibt aber nicht das einzige Opfer auf dem Grund der Brauerei, da ein paar Tage später auch noch die Inhaberin mit einem alten Brauereiwerkzeug ermordet. Es muss einen Zusammenhang geben, doch leider können Barnaby und Winter diesen bisher noch nicht sehen. Der einzige Anhaltspunkt ist ein alter Fluch, der seit dem Mittelalter auf dem alten Kloster liegt, der nun als Stammsitz für die Brauerei dient.

Wie immer ist es ein Vergnügen neue Episoden von „Inspector Barnaby“ zu schauen. Die Fälle sind immer unglaublich bizarr und die Auflösungen sind oft so geschickt angesetzt, dass man als Zuschauer nicht drauf kommen kann. Daher kann man allerhöchstens auch immer nur Vermutungen anstellen, die sich meistens aber als Finte, oder als nächstes Opfer entpuppen.

Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich noch lange auf neue Fälle warten müssen, bin ich sehr gespannt, wie es mit Barnaby weitergehen wird. Auch wenn ich damals recht traurig war, dass John Nettles in Rente gegangen ist, bin ich doch froh das Neil Dudgeon danach die Hauptrolle übernommen hat. Auch wenn er immer noch irgendwie „der Neue“ ist, macht es doch großen Spaß den Fällen des Ermittlerteams zu folgen.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten