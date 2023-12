Kettcar verlängern ihre Tour + Open Air Konzerte

Vor einigen Wochen hat Kettcar ihre kommende Tour angekündigt, nun verlängern sie diese um weitere Stopps und kündigen Open Air-Konzerte im Sommer 2024 an. In den ersten vier Wochen des Ticket-Vorverkaufs sind jetzt bereits weit mehr als die Hälfte der Karten für die Tour vergriffen. Deshalb geht es, fast ein halbes Jahr vor der ersten Show, bereits in die Verlängerung.

Insgesamt 12 neue KETTCAR-Livetermine kündigt Grand Hotel van Cleef Booking kürzlich für den Sommer 2024 an. Dabei sind unter anderem auch. Festivals wie das Traumzeit Festival in Duisburg, aber auch zahlreiche eigene Open Air-Konzerte.

NEU: KETTCAR – Sommer 2024

VVK-Start: 04.12.23, 12:00 Uhr, ghvc-shop.de

22.06. Duisburg, Traumzeit Festival

18.07. Marburg, Marburger Sommernächte

26.07. Augsburg, Sommer am Kiez

27.07. Karlsruhe, Zeltival

29.07. AT – Graz, Kasematten

31.07. Freiburg, ZMF

01.08. Friedrichshafen, Kulturufer

02.08. Würzburg, Hafensommer

10.08. Braunschweig, Applaus Garten

12.08. Bayreuth, Seebühne

16.08. Würselen, Burg Wilhelmstein

17.08. Taarstedt, Angeliter Open-Air

KETTCAR – Live 2024

Tickets: https://ghvc-shop.de

12.01./13.01. St. Peter-Ording, Beach Motel van Cleef (ausverkauft)

11.04. Saarbrücken, Garage

12.04. Wiesbaden, Schlachthof

13.04. Oberhausen, Turbinenhalle 2

14.04. Bremen, Pier 2

16.04. Hannover, Capitol

17.04. Leipzig, Haus Auensee

18.04. München, Tonhalle

19.04. Köln, Palladium

20.04. Berlin, Columbiahalle

21.04. AT – Wien, Arena

23.04. Erlangen, E-Werk

24.04. Stuttgart, Im Wizemann

25.04. Bielefeld, Lokschuppen

26.04. Dresden, Alter Schlachthof

27.04. Hamburg, Sporthalle

© Kettcar Tour 2024

© Kettcar Sommer 2024

