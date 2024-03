Kettcar veröffentlichen „Auch für mich 6. Stunde“

Am heutigen 15. März 2024 veröffentlichen Kettcar ihre neue Single „Auch für mich 6. Stunde“. Das dazugehörige Musikvideo feierte heute um 9 Uhr seine Premiere. Es ist die dritte Single aus dem sechsten Studioalbum der Hamburger Band.

Zur Veröffentlichung kündigt die Band außerdem noch ein besonderes Konzert an: Unter dem Motto „Frühstart“ spielen KETTCAR am Montag, dem 08.04.24, ein exklusives Club-Konzert im Luxor in Köln. Tickets für die Show sind ab Freitag, dem 15.03.24, nur unter ghvc-shop.de erhältlich.

Ab dem 11.04.24 ist die Band dann auf großer Tour zum Album – Zahlreiche Termine sind bereits ausverkauft. Im Vorprogramm dabei sind im April Kochkraft durch KMA, Shitney Beers und Christin Nichols.

© Kettcar – Auch für mich 6. Stunde (Artwork)

KETTCAR – „Auch für mich 6. Stunde“ (Single, VÖ 15.03.24) Musikvideo:

KETTCAR – Live 2024 05.04. Helgoland, Nordseehalle (Releasekonzert)

08.04. Köln, Luxor „Frühstart“

11.04. Saarbrücken, Garage (ausverkauft)

12.04. Wiesbaden, Schlachthof (ausverkauft)

13.04. Oberhausen, Turbinenhalle 2 (ausverkauft)

14.04. Bremen, Pier 2

16.04. Hannover, Capitol

17.04. Leipzig, Haus Auensee

18.04. München, Tonhalle

19.04. Köln, Palladium

20.04. Berlin, Columbiahalle

21.04. AT – Wien, Arena (ausverkauft)

23.04. Erlangen, E-Werk

24.04. Stuttgart, Im Wizemann

25.04. Bielefeld, Lokschuppen

26.04. Dresden, Alter Schlachthof

27.04. Hamburg, Sporthalle

25.07. AT – Wien, Arena (Zusatzkonzert) Kettcar – Sommer 2024 22.06. Duisburg, Traumzeitfestival

13.07. Georgsmarienhütte, Waldbühne

18.07. Marburg, Marburger Sommernächte

26.07. Augsburg, Sommer am Kiez

27.07. Karlsruhe, Zeltival

28.07. CH – Thun, Am Schluss Festival

29.07. AT – Graz, Kasematten

31.07. Freiburg, ZMF

01.08. Friedrichshafen, Kulturufer

02.08. Würzburg, Hafensommer

03.08. Reutlingen, HafenSounds Festival

04.08. Mainz, KUZ

10.08. Braunschweig, Applaus Garten

11.08. Lüneburg, Kultursommer

12.08. Bayreuth, Seebühne

14.08. Jena, Kulturarena

15.08. Bad Zwischenahn, Park der Gärten

16.08. Würselen, Burg Wilhelmstein

17.08. Taarstedt, Angeliter Open Air

01.09. Schwerin, Schloss

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon