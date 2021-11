Kill Lincoln haben ein Musikvideo ihrer Coverversion von “That Song” von The Bouncing Souls veröffentlicht. Das Video wurde von Mike Sosinski und Jesse Eisemann gefilmt. Der Song stammt vom Compilation-Album “Having a Bad Time, Wish You Were Here”, veröffentlicht auf Bad Time Records. Kill Lincoln veröffentlichten “Can’t Complain” im Jahre 2020. Schaut euch das Video unten an:.