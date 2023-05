Knorkator veröffentlicht Re-Release von “We Want Mohr” als Vinylversion

Knorkator veröffentlichen am 2. Juni das Re-Release von “We Want Mohr” als Vinylversion via Tubareckorz / Rough Trade auf 180g Vinyl.

TRACKLISTE

A1 Hymne

A2 Zoo

A3 L

A4 Antwort

A5 Konrad

A6 Fortschritt

B1 Ich geb‘ es auf

B2 Robert

B3 Victorius

B4 Breaking the law

B5 Friederich

B6 Time to rise

B7 Adé

KNORKATOR Festival Termine 2023

10.06. Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

06.07. Halle (Saale) – Rennbahn Sommerspiele

05.08. Gößnitz – Wiese am Sportplatz Open Air

12.08. Hatten – Tabula Raaza Festival

19.08. Dinkelsbühl – Summer Breeze

02.09. Obererbach – Pell-Mell Festival

09.10. Mallorca – Iberostar Club Cala Barca – Full Metal Holiday

18.11. Weißenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

Vorbestellen

© Knorkator – We Want Mohr Vinyl-Artwork