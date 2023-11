„L.B. Steel & Der Heilige Taucher“: Metal-Hörspiel-Theater kommt auf die Bühne

Mit „L.B. Steel & Der Heilige Taucher“ kommt erstmals eine Mischung aus Live-Hörspiel, Theaterstück und Heavy Metal Konzert auf Deutschlands Bühnen. An zwei Terminen in NRW geben sich renommierte Voice-Actors und eine Liveband die Klinke in die Hand:

13.03.2024 in Bochum, Zeche

24.03.2024 in Köln, Gloria

Alle weiteren Deutschland-Termine und Infos gibt es weiter unten für euch.

Ticketlinks:

https://23296.reservix.de/tickets-lb-steel-und-der-heilige-taucher-das-heavy-metal-hoerspiel-live-in-koeln-gloria-am-24-3-2024/e2153429

https://23296.reservix.de/tickets-lb-steel-und-der-heilige-taucher-das-heavy-metal-hoerspiel-live-in-bochum-zeche-bochum-am-13-3-2024/e2153422

Mit dabei sind die deutschen Stimmen von Al Pacino, Arnold Schwarzenegger und Willem Dafoe. Als Soundtrack dienen Stücke von SAVATAGE über DOKKEN bis zu DIO, AC/DC und IN FLAMES. Mit Bühnenkulissen, Video-Installationen und grafischen Elementen wird das Hörspiel-Abenteuer im Saal auch visuell zu einem einzigartigen Erlebnis.

© L.B. Steel – Das Heavy Metal Hörspiel: L.B. Steel & Der Heilige Taucher (Artwork)

In „L.B. STEEL und der heilige Taucher“ stößt das metallische Ermittlertrio BRIGADE STEELFORCE auf ein mysteriöses Testament. In einer musikalischen Schnitzeljagd begeben sie sich auf die Suche nach dem legendären „Schwert des Heavy Metals“. Ihnen bleibt nicht viel Zeit, denn ihr Widersacher will das Schwert zerstören und so steht die Zukunft des gesamten Metals auf dem Spiel.

Alle Deutschland-Termine:

09.03.2024 Lübeck, Kolosseum

13.03.2024 Bochum, Zeche

16.03.2024 Hamburg, Gruenspan

21.03.2024 Kiel, Max Nachttheater

24.03.2024 Köln, Gloria

